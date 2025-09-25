Acusan a juego de aprovecharse de Silksong para venderlo

El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong ha generado un gran impacto en la industria de los videojuegos, especialmente en el género metroidvania. Mientras muchos estudios decidieron retrasar sus estrenos para no competir directamente con la aventura de Hornet, un título en particular ha sido señalado por aprovechar la popularidad del esperado juego de Team Cherry para impulsar su propio proyecto: Constance.

CONSTANCE Y LA POLÉMICA EN REDES SOCIALES

El estudio btf, encargado de desarrollar Constance, fue acusado por varios jugadores de "subirse al tren" de Silksong para ganar visibilidad. Esto ocurrió después de que publicaran mensajes comparando directamente ambos juegos en redes sociales, aunque más tarde algunos de esos tuits fueron eliminados.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios criticaron lo que consideran una estrategia poco ética, al aprovechar el nombre de otro título para obtener notoriedad. Sin embargo, el propio estudio respondió que esta práctica es una consecuencia del funcionamiento de los algoritmos en plataformas sociales, y que mencionando tendencias como Silksong han logrado llegar a un público mucho más amplio.

Lejos de esconderlo, btf reconoció que las publicaciones relacionadas con Silksong han beneficiado a Constance. Según el equipo, la cuenta oficial ganó cientos de seguidores y el juego fue agregado masivamente a la lista de deseados de Steam. Además, sostienen que muchos jugadores descubrieron su propuesta gracias a esas comparaciones, lo que demuestra la efectividad de su campaña.

OPINIONES DIVIDIDAS EN LA COMUNIDAD

Aunque la polémica encendió las críticas, no todo el público se mostró en contra. Parte de la comunidad defendió al estudio, argumentando que estas prácticas son habituales en la escena independiente, donde la visibilidad es clave para sobrevivir en un mercado saturado.

El propio btf destacó que Constance tiene características que lo diferencian de Hollow Knight, como controles más precisos, un sistema de respawn particular, un fuerte enfoque en el plataformeo y una mecánica central de pintura inspirada en Splatoon.

UN LANZAMIENTO CON EXPECTATIVAS

Constance tiene previsto su estreno para el 24 de noviembre y llega con el desafío de demostrar que es más que un "Silksong alternativo". El debate alrededor de su promoción refleja una tensión constante en la industria indie: cómo lograr visibilidad sin perder originalidad.