Spider-Man Beyond the Spider-Verse adelanta su estreno

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel desde que fue anunciada hace dos años. Ahora, Sony Pictures sorprendió con la noticia de que la tercera entrega de la saga animada llegará antes de lo planeado.

UNA NUEVA FECHA PARA EL MULTIVERSO DE MILES MORALES

La película estaba programada para estrenarse el 25 de junio de 2027, pero de acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la nueva fecha será el 18 de junio de 2027. El cambio no es casualidad, ya que Sony busca aprovechar las celebraciones del Día del Padre en México y Estados Unidos, una fecha clave para el público familiar.

Esta estrategia responde al enorme éxito de su antecesora, Spider-Man: Across the Spider-Verse, que logró recaudar más de 690 millones de dólares en la taquilla mundial. Un logro que reafirma el impacto de esta franquicia entre los seguidores del superhéroe arácnido.

LO QUE DEJÓ ACROSS THE SPIDER-VERSE

El desenlace de la segunda entrega dejó a los fans con un suspenso que aún resuena: Miles Morales, interpretado en voz por Shameik Moore, quedó atrapado en una dimensión alterna donde se encontró cara a cara con una versión malvada de sí mismo y con su tío Aaron, mejor conocido como el Merodeador.

Este giro argumental dejó la mesa servida para una tercera parte cargada de acción, drama y más exploración del multiverso.

LOS PERSONAJES QUE REGRESAN EN BEYOND THE SPIDER-VERSE

En la nueva cinta regresarán personajes que se ganaron el cariño del público, como Gwen Stacy, Peter B. Parker, Spider-Punk y Peni Parker. Todos ellos se unirán para intentar rescatar a Miles, mientras enfrentan la amenaza de un “evento canon” capaz de colapsar sus realidades.

UNA DE LAS APUESTAS MÁS GRANDES DE 2027

Beyond the Spider-Verse no solo se perfila como una de las películas más importantes del año, también promete innovar nuevamente en el terreno visual con un estilo de animación que ha marcado tendencia.

Con esta tercera parte, Marvel y Sony consolidan al Spider-Verse como una de las sagas animadas más exitosas de los últimos tiempos, dejando en claro que Miles Morales sigue siendo un héroe que conecta con nuevas generaciones y que aún tiene mucho por contar en el multiverso.