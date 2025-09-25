VIDEO | Salva a su compañero cuando sufría un ataque en el techo de una casa mientras instalaban un aire

Hacer un acto de alto valor, como ayudar a un ser humano en desgracia o en problemas, es lo que hace a que las personas superlativas se distingan de aquellas que respiran y viven sin voltear al entorno o lo hacen para ellas mismas.

En una persona de extraordinario valor se convirtió un trabajador que, en compañía de otros, brindaba mantenimiento a un equipo de aire acondicionado, en Nuevo León.

Y es que un joven trabajador fue más allá de la empatía, sino que tuvo un supremo acto de amor al prójimo, pues cuando un compañero de trabajo sufrió un ataque, en vez de verlo convulsionar, optó por brindarle el abrazo de la vida.

Ambos trabajadores están en el techo de una vivienda, el cual está muy empinado; de pronto uno de ellos empieza a sufrir un ataque que pudo ser de pánico o epiléptico; en un momento dado el afectado empieza a dar vueltas descontroladamente.

Cuando el otro trabajador ve lo que está pasando, de inmediato se pone en acción y se abalanza sobre el afectado, quien sigue girando sin control.

El trabajador trata de sujetarlo, pero este no sigue dando vueltas, pero cuando ve que el joven empieza a desplazarse hacia el vacío, el trabajador lo abraza y se tira al techo, impidiendo que ambos se precipitaran al suelo.

Lo sostiene abrazado, mientras el afectado empieza a sollozar, como si estuviese en algún trance; en tanto, el trabajador a gritos llama a otro compañero de trabajo para que los auxilie.

En las imágenes se ve cómo el afectado da de vueltas, el trabajador intenta detenerlo, caen en el techo y llega el otro compañero para evitar que se registrara una tragedia.

Las imágenes del video se viralizaron en redes, y los internautas destacaron el enorme valor del trabajador para que no se registrara una tragedia.

Al momento se desconocen las identidades de quienes se ven en el clip o qué fue exactamente le ocurrió, pero lo que destacaron los internautas fue la inmediata acción para salvar una vida y la propia; además, le enviaron su bendición.