Estas son todas las novedades de la actualización de Hollow Knight Silksong

El esperado Hollow Knight Silksong recibió su segunda gran actualización, y esta vez no solo en PC. Team Cherry confirmó que el nuevo parche ya está disponible también en Nintendo Switch y Switch 2 con la versión 1.0.28650, una edición que trae consigo varios arreglos importantes, aunque sin tocar la dificultad del juego.

UN PARCHE NECESARIO PARA NINTENDO SWITCH

Después de su lanzamiento inicial en computadoras, Silksong continúa puliéndose ahora en consolas de Nintendo. Este parche llega con mejoras de rendimiento y ajustes que muchos jugadores habían estado esperando, especialmente para quienes encontraron obstáculos en batallas clave. La llegada a Switch es una buena noticia para la comunidad, que había reportado problemas específicos en esta plataforma.

ADIÓS AL FALLO DEL JEFE MOSCABESTIA SALVAJE

Uno de los cambios más relevantes es la corrección del error con el jefe Moscabestia Salvaje. En su segundo enfrentamiento, dentro de la zona de lava en Campos Lejanos, este enemigo podía quedarse atrapado bajo la superficie y nunca salir, impidiendo avanzar en la partida. El problema ya está solucionado, lo que asegura un combate justo y sin interrupciones, evitando frustraciones innecesarias.

Además de ese arreglo, la actualización también corrige la descripción de uno de los logros del juego, que presentaba inconsistencias. Otro punto destacado es la mejora en la batalla contra Seth, el jefe creado como homenaje a un fan fallecido. En ocasiones, este enemigo salía de la pantalla por error, lo cual ya no ocurrirá con la nueva versión.

MÁS CAMBIOS Y LO QUE VIENE PARA SILKSONG

El parche 1.0.28650 incluye varias correcciones adicionales que buscan perfeccionar la experiencia de juego. Aunque no modifica el nivel de dificultad, sí garantiza una aventura más fluida y sin errores que puedan entorpecer la progresión.

Este tipo de actualizaciones demuestran que Team Cherry sigue comprometido en entregar un título de calidad, escuchando a la comunidad y atendiendo los detalles que marcan la diferencia. La expectativa por Silksong continúa creciendo, y cada mejora acerca más a los jugadores a la experiencia definitiva que promete ser esta secuela.