C. Viper llega a Street Fighter 6. Mira el tráiler de su personaje aquí

Capcom ha revelado que C. Viper se unirá oficialmente a Street Fighter 6 el próximo 15 de octubre. Con esta incorporación, el juego alcanza la mitad del Pase de Personajes del Año 3. Los jugadores podrán conseguirla de manera individual usando monedas de luchador o mediante el pase completo, disponible por 29,99 euros.

Aún faltan dos personajes más por sumarse a la plantilla: Alex e Ingrid, quienes llegarán durante la primavera de 2026.

EL REGRESO DE UNA LUCHADORA EMBLEMÁTICA

C. Viper, cuyo verdadero nombre es Maya, debutó en Street Fighter IV junto a Abel, Rufus y El Fuerte. En ese entonces, su papel era el de una espía que participaba en el torneo para probar el Battle Suit de la corporación S.I.N., aunque sus verdaderas lealtades estaban con la CIA.

Curiosamente, en Street Fighter V no estuvo disponible como personaje jugable, aunque sí apareció en algunas historias de otros luchadores como Rashid, Juri y Urien. Ahora, Capcom la trae de vuelta con un renovado set de movimientos y un estilo visual actualizado.

ASÍ PELEA C. VIPER EN STREET FIGHTER 6

El tráiler de presentación muestra cómo Viper combina su habilidad marcial con la tecnología que esconde en su traje, lo que le da un estilo de combate único. Su primer atuendo refleja su rol dentro de SiRN, mientras que el segundo es un guiño a su apariencia clásica y se podrá desbloquear con Fighter Coins o en el modo World Tour.

NUEVOS CONTENIDOS Y CELEBRACIONES

El 15 de octubre no solo marcará el debut de C. Viper. Ese mismo día, Capcom celebrará el 30 aniversario de la novela visual Banshee’s Last Cry con un evento especial. Este incluirá un episodio extra para el modo World Tour, decoraciones en el Battle Hub y artículos de regalo para quienes inicien sesión durante la campaña.

Además, se añadirá un atuendo alternativo inspirado en mechas para Zangief. Para acompañar esta novedad, Capcom anunció una colaboración con la banda de metal Cavalera Conspiracy, quienes preparan un tema musical exclusivo para el juego.

DÓNDE JUGAR STREET FIGHTER 6

Street Fighter 6 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam.



