Team Cherry rompe el silencio sobre la dificultad de Hollow Knight: Silksong

La comunidad de jugadores lleva años esperando con ansias la llegada de Hollow Knight: Silksong, y uno de los temas que más debate ha generado es su nivel de dificultad. Finalmente, los desarrolladores de Team Cherry hablaron al respecto, aclarando que el reto es parte esencial de la experiencia, aunque siempre habrá caminos para que los jugadores encuentren una salida.

Durante la exposición ACMI Game Worlds en Melbourne, Ari Gibson y William Pellen, integrantes de Team Cherry, ofrecieron detalles sobre cómo se diseñó la dificultad en esta secuela. Gibson explicó que Silksong, al igual que otros juegos del género, brinda múltiples rutas y habilidades que permiten superar los desafíos de diferentes maneras.

Según sus palabras: "Silksong tiene algunos momentos de gran dificultad, pero parte de permitir un mayor nivel de libertad en el mundo significa que puedes elegir constantemente a dónde vas y qué haces. Hornet tiene más rapidez y habilidad, por lo que incluso el enemigo básico debía ser más complejo e inteligente".

UN RETO DIFERENTE A HOLLOW KNIGHT

Muchos jugadores podrían esperar que la experiencia de Silksong sea similar a la del primer Hollow Knight. Sin embargo, Team Cherry busca darle a esta entrega una identidad propia. La protagonista, Hornet, cuenta con una agilidad superior que obliga a repensar el diseño de enemigos y jefes, haciendo que el combate sea más dinámico e impredecible.

Este cambio significa que, aunque el juego conserve su esencia desafiante, los caminos y las estrategias son más amplias, lo que permite que cada jugador encuentre su propia forma de avanzar.

MANTENER LA ESENCIA DEL DESAFÍO

Los desarrolladores dejaron claro que están abiertos a ajustar el balance en algunos enemigos o combates contra jefes, pero no pretenden suavizar el reto que define a Silksong. Para Team Cherry, la dificultad no es un obstáculo, sino un rasgo fundamental de la identidad del juego.

En otras palabras, aunque el nivel de reto pueda ser alto, este forma parte de lo que hace único a Hollow Knight: Silksong, y los creadores están decididos a preservar esa esencia.

LO QUE SIGNIFICA PARA LOS JUGADORES

Con estas declaraciones, Team Cherry confirma que Silksong seguirá siendo un desafío para quienes se adentren en su mundo, pero también una experiencia flexible que recompensa la exploración y la perseverancia. El equilibrio entre libertad y dificultad parece ser la clave que marcará el rumbo de esta esperada secuela.