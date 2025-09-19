ElXokas explota contra Hollow Knight: Silksong y genera polémica entre gamers

El popular streamer gallego Joaquín Domínguez, conocido como ElXokas, ha provocado revuelo en la comunidad gamer tras expresar su frustración con el esperado juego Hollow Knight: Silksong durante una de sus transmisiones en vivo. Su opinión ha abierto un debate sobre las decisiones de diseño de Team Cherry y el impacto en la experiencia del jugador.

FRUSTRACIÓN EN DIRECTO

Durante la retransmisión, su audiencia le preguntaba cuándo volvería a jugar Silksong, a lo que ElXokas respondió con evidente hastío. Afirmó sentirse decepcionado con el estado actual del juego, que próximamente recibirá su segunda actualización, y no tenía claro si continuaría jugándolo en directo o fuera de cámara. Según comentó, la experiencia le había "disgustado mucho".

ElXokas señaló que los problemas más graves del juego están en las mecánicas de reaparición del personaje. Criticó los "respawns tan largos", afirmando que esto convierte el reto en tediosidad y no en dificultad: "Eso no es dificultad. Eso es tediosidad, en tal caso, o es una puta mierda", aseguró.

Según su análisis, estos fallos de diseño han afectado de manera notable la calidad del juego, y considera que han reducido su calificación de un nueve a un siete por decisiones que, en su opinión, parecen arbitrarias.

ACUSACIONES DIRECTAS A TEAM CHERRY

ElXokas no se guardó sus críticas hacia los desarrolladores. Señaló que Team Cherry no habría probado adecuadamente su propio juego y que estas fallas podrían ser resultado del trabajo de alguien que "no juega bien a videojuegos" o que "no ha probado su propio juego".

Además de los sistemas de reaparición, el streamer criticó el sistema de divisas del juego, describiéndolo como "un sistema de mierda, pero terrible, abominable". En conjunto, considera que estas decisiones representan un "downgrade muy grande del Hollow Knight".

Xokas, muy disgustado con Silksong y sus desarrolladores: "Se han cargado un gran juego".



"Un juego que era un 9, lo han bajado a un 7".



"Está hecho a mala leche. De alguien que no ha probado su propio juego". pic.twitter.com/vwkRkVBPEq — Movistar eSports (@MovistareSports) September 16, 2025

RECONOCIENDO LO POSITIVO

A pesar de la dureza de sus comentarios, ElXokas destacó aspectos positivos del juego. Reconoció que Silksong es "muy bonito" y que tiene "otras cosas muy muy buenas", lo que le hace pensar en completarlo eventualmente, aunque las decisiones de diseño le hayan restado disfrute.

El creador de contenido también afirmó que su opinión es personal y que no le preocupa la posible reacción negativa de la comunidad: su intención era expresar su experiencia de manera sincera.

LA COMUNIDAD REACCIONA

Las declaraciones de ElXokas han generado debate en redes sociales y foros de jugadores, donde algunos coinciden con su percepción sobre la dificultad y el diseño del juego, mientras que otros defienden a Team Cherry y la calidad de Silksong.