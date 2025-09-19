  • 24° C
Viral

Profeco te dice cuál es el whisky mexicano de calidad excelente y que cuesta menos de $130

El país produce bacanora y mezcal, bebidas de gran calidad y con denominación de marca; te decimos por qué el reconocimiento

Sep. 19, 2025
México se caracteriza por contar con bebidas espirituosas tradicionales, como el tequila, el mezcal, el pulque y el bacanora, algunos de los cuales asocian al país y cuentan denominación de origen.

Sin embargo, ahora le está entrando a la producción de una de las bebidas más conocidas en el mundo: el whisky, el cual es originario de Escocia e Irlanda, está destilado a partir de cereales fermentados (cebada, maíz o centeno), y añejado en barriles de madera, lo que le da su sabor característico.

EL WHISKY MEXICANO AVALADO POR PROFECO

Sin embargo, en el mercado de las bebidas etílicas, México le ha entrado a la producción del whisky, capaz de competir con marcas de gran renombre y arraigo.

Es un producto que ha venido ganando terreno entre los grandes conocedores, por su gran calidad. Se trata del MacDowall 5 Scotch Whisky.

Así, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis de distintas marcas de whisky que se comercializan en México, con un costo de 130 pesos, y mediante la aplicación de 343 pruebas a 41 marcas, a fin de que cumplieran con los estándares y normativas vigentes.

El resultado arrojó que MacDowall 5 Scotch Whisky obtuvo calificación favorable; es un destilado que se distingue por su transparencia cuando detalla sus ingredientes, así como por cumplir con las especificaciones.

Con una edición especial, añejada en barricas de roble, el whisky MacDowall 5 es adquiere características excelentes; en cuanto a su sabor, incluye sutiles toques de vainilla y notas especiadas.

El MacDowall 5 Scotch Whisky ofrece una cata accesible y agradable; además, combina maltas y whiskies de grano selectos, lo que le da su sabor suave, convirtiéndolo en una opción perfecta tanto para principiantes y para quienes buscan una opción económica y satisfactoria.

Así que ya lo sabe, en México se producen, además de las bebidas con denominación de origen, también las de origen extranjero, con gran calidad y sabor. Profeco te lo avala.

Edel Osuna
