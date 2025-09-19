DanDaDan comienza la producción de su tercera temporada

La popular serie de anime DanDaDan sorprendió a sus seguidores tras la emisión de su episodio 24, ya que se confirmó que una tercera temporada ya está en producción. La noticia fue anunciada a través de la página web oficial y redes sociales del proyecto. Sin embargo, por ahora no se ha revelado la fecha de estreno ni más detalles sobre lo que veremos en esta nueva entrega.

DanDaDan es un manga creado por Yukinobu Tatsu y publicado por la editorial Shueisha en la plataforma digital Shonen Jump+ desde abril de 2021. Hasta la fecha, la obra cuenta con 20 volúmenes recopilados en Japón, consolidándose como una de las historias más llamativas del catálogo reciente de la revista.

UN EQUIPO CREATIVO DE PRIMER NIVEL

El anime está siendo desarrollado por el reconocido estudio Science SARU. La segunda temporada, actualmente en emisión entre julio y septiembre de 2025, cuenta con la dirección de Fuga Yamashiro y Abel Gongora. Los guiones y la adaptación están a cargo de Hiroshi Seko, mientras que Naoyuki Onda se ocupa del diseño de personajes y Kensuke Ushio compone la música.

La primera temporada se transmitió de octubre a diciembre de 2024 y fue bien recibida por la crítica y los fans.

DE QUÉ TRATA DANDADAN

Crunchyroll es la plataforma encargada de transmitir tanto la primera como la segunda temporada del anime. La serie mezcla acción, comedia y toques sobrenaturales, con una historia que engancha desde el primer episodio.

La historia sigue a Momo, una estudiante de secundaria que proviene de una familia de médiums, y a su compañero de clase Okarun, un joven apasionado por lo esotérico. Ambos discuten sobre la existencia de fantasmas y extraterrestres, hasta que descubren que los dos fenómenos son reales. A partir de ese momento, Momo despierta un poder oculto y Okarun adquiere habilidades gracias a una maldición. Juntos deberán enfrentar criaturas paranormales que amenazan con alterar su mundo.

LO QUE VIENE PARA LOS FANS

Aunque no hay fecha oficial para la tercera temporada de DanDaDan, la confirmación de su producción es suficiente para emocionar a los seguidores. Con el éxito de las dos primeras temporadas y el respaldo de un sólido equipo creativo, todo apunta a que esta nueva entrega continuará elevando la popularidad de la obra.