¿Un perro chihuahua captado al frente de una manada de lobos? Te decimos la verdad

Cualquiera podría decir que los perros de raza pitbull, cangal turco, dóberman o rottweiler, por su tamaño, son las más feroces; o que el lobero irlandés, el gran danés, por sus enormes dimensiones, son los más fieros.

Ahora bien, en todo el mundo se dice que el tamaño o la estatura no importa, y un perrito chihuahua lo acaba de comprobar; aunque es uno de los más feroces del mundo, su diminuto tamaño le hace casi inofensivo.

Una cámara trampa es un dispositivo fotográfico o de video que automáticamente se activa con el movimiento o calor de animales o personas, el cual es usado principalmente para estudios de vida silvestre o vigilancia. Funciona de forma discreta, incluso de noche.

EL “CHIHUALOBO”

Recientemente en redes sociales se viralizó una serie de fotos en las que se ve a un perro chihuahua, supuestamente, liderando una manada de lobos, en Estados Unidos.

Presuntamente el incidente se registró en la ciudad de Ely, Minnesota, donde una cámara trampa captó unas imágenes que se viralizaron de inmediato, pues se ve a una manada de lobos con un diminuto, pero fiero integrante: un perro chihuahua.

De acuerdo con la historia, el diminuto can era visto vagando por las calles de la ciudad; al parecer era callejero; sin embargo, solía vérsele tranquilo, amigable, pero con su clásico carácter.

La narración continúa con que a la vuelta de un año, el chihuahua desapareció, y que una manda de lobos merodeaba por los alrededores de la ciudad. Un mes después del avistamiento de los lobos, un granjero colocó una cámara trampa y reveló lo que pasó: además de los feroces cánidos, el pequeño chihuahua apareció paseando confiadamente frente a ellos.

LA IA GENERANDO UNA HISTORIA FAKE

Sin embargo, de acuerdo con la información, este hecho jamás ocurrió, sino que se trata de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA), pues los detalles fueron más que reveladores.

Cuando un medio nacional cuestionó a Gemini, la IA de Google, sobre la veracidad de las imágenes, esta respondió que no era real, sino creada; consideró detalles en las fotos que sugieren se trata de una composición digital.

Y aunque la foto es casi real, la verdad es que se trató de un fake creado por una Inteligencia Artificial, provocando que miles de usuarios de distintas redes creyeran que fue verdad, pues aunque los chihuahua son feroces, su diminuto tamaño no genera temor.