  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Un perro chihuahua captado al frente de una manada de lobos? Te decimos la verdad

La imagen del animalito supuestamente fue captada por una cámara trampa en Estados Unidos. Ahora te contamos qué sucedió

Sep. 19, 2025
¿Un perro chihuahua captado al frente de una manada de lobos? Te decimos la verdad

Cualquiera podría decir que los perros de raza pitbull, cangal turco, dóberman o rottweiler, por su tamaño, son las más feroces; o que el lobero irlandés, el gran danés, por sus enormes dimensiones, son los más fieros.

Ahora bien, en todo el mundo se dice que el tamaño o la estatura no importa, y un perrito chihuahua lo acaba de comprobar; aunque es uno de los más feroces del mundo, su diminuto tamaño le hace casi inofensivo.

Una cámara trampa es un dispositivo fotográfico o de video que automáticamente se activa con el movimiento o calor de animales o personas, el cual es usado principalmente para estudios de vida silvestre o vigilancia. Funciona de forma discreta, incluso de noche.

imagen-cuerpo

EL “CHIHUALOBO”

Recientemente en redes sociales se viralizó una serie de fotos en las que se ve a un perro chihuahua, supuestamente, liderando una manada de lobos, en Estados Unidos.

Presuntamente el incidente se registró en la ciudad de Ely, Minnesota, donde una cámara trampa captó unas imágenes que se viralizaron de inmediato, pues se ve a una manada de lobos con un diminuto, pero fiero integrante: un perro chihuahua.

De acuerdo con la historia, el diminuto can era visto vagando por las calles de la ciudad; al parecer era callejero; sin embargo, solía vérsele tranquilo, amigable, pero con su clásico carácter.

La narración continúa con que a la vuelta de un año, el chihuahua desapareció, y que una manda de lobos merodeaba por los alrededores de la ciudad. Un mes después del avistamiento de los lobos, un granjero colocó una cámara trampa y reveló lo que pasó: además de los feroces cánidos, el pequeño chihuahua apareció paseando confiadamente frente a ellos.

imagen-cuerpo

LA IA GENERANDO UNA HISTORIA FAKE

Sin embargo, de acuerdo con la información, este hecho jamás ocurrió, sino que se trata de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA), pues los detalles fueron más que reveladores.

Cuando un medio nacional cuestionó a Gemini, la IA de Google, sobre la veracidad de las imágenes, esta respondió que no era real, sino creada; consideró detalles en las fotos que sugieren se trata de una composición digital.

Y aunque la foto es casi real, la verdad es que se trató de un fake creado por una Inteligencia Artificial, provocando que miles de usuarios de distintas redes creyeran que fue verdad, pues aunque los chihuahua son feroces, su diminuto tamaño no genera temor.

imagen-cuerpo
Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
DanDaDan comienza la producción de su tercera temporada
Viral

DanDaDan comienza la producción de su tercera temporada

Septiembre 19, 2025

La segunda temporada, actualmente en emisión entre julio y septiembre de 2025, cuenta con la dirección de Fuga Yamashiro y Abel Gongora

N de Pokémon Blanco y Negro se une a Hatsune Miku en este video musical
Viral

N de Pokémon Blanco y Negro se une a Hatsune Miku en este video musical

Septiembre 19, 2025

Uno de los personajes más queridos de la saga, protagoniza un tema musical especial que busca rendir homenaje al aniversario del videojuego

Terapia de Luz Roja para el Acné: ¿Funciona realmente? Esto dice la ciencia
Viral

Terapia de Luz Roja para el Acné: ¿Funciona realmente? Esto dice la ciencia

Septiembre 19, 2025

Conocida como fotobiomodulación, se ha popularizado como tratamiento contra el acné y otros problemas cutáneos