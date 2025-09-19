N de Pokémon Blanco y Negro se une a Hatsune Miku en este video musical

La colaboración entre Pokémon y Hatsune Miku sigue sorprendiendo a los fans con nuevas propuestas artísticas. En esta ocasión, el personaje N, uno de los más queridos de Pokémon Blanco y Negro, protagoniza un tema musical especial que busca rendir homenaje al aniversario del videojuego.

UN PROYECTO QUE SIGUE CRECIENDO

Desde que comenzó el proyecto "Pokémon feat. Hatsune Miku Project VOLTAGE", las canciones y colaboraciones con ilustradores han conquistado a seguidores de todo el mundo. Tras el éxito de su primera fase, en agosto de 2024 se presentó "Pokémon feat. Hatsune Miku Project VOLTAGE High ?", ampliando el alcance del fenómeno.

El más reciente lanzamiento es "OOPArts", interpretado por NILFRUITS, una canción que gira en torno a N y que conmemora el 15.º aniversario de Pokémon Blanco y Negro, una de las generaciones más recordadas por los jugadores.

CONCIERTO EN VIVO PARA 2026

Como parte de esta celebración, ya se anunció una presentación especial que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo de 2026 en la LaLa Arena de la Bahía de Tokio. El evento reunirá a todos los Vocaloids que han formado parte del proyecto, junto con apariciones especiales de Pikachu y Meloetta.

Esta actuación promete ser un momento inolvidable para los fanáticos, quienes podrán disfrutar de la fusión entre música virtual y el universo Pokémon en un mismo escenario.

QUIÉN ES N

N, cuyo nombre completo es Natural Harmonia Gropius, es uno de los personajes más emblemáticos de Pokémon Blanco y Negro. Destaca por ser el líder del Equipo Plasma y por tener una visión muy particular sobre la relación entre humanos y Pokémon.

A diferencia de otros antagonistas de la saga, N no busca la destrucción, sino liberar a los Pokémon de lo que él percibe como opresión. Su historia, marcada por ideales y contradicciones, lo convirtió en un personaje complejo y querido por los fans. Su regreso en un proyecto musical con Hatsune Miku es un guiño nostálgico para quienes vivieron esa generación.

UNA CELEBRACIÓN PARA LOS FANS

La unión de Pokémon y Hatsune Miku ha demostrado que la música puede ser un puente perfecto para revivir historias y personajes que dejaron huella. Con este nuevo tema centrado en N, se refuerza el valor emocional que tienen estas colaboraciones y se abre camino a nuevas experiencias para los seguidores de ambas franquicias.