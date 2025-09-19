  • 24° C
Viral

¿Te asustó la alarma sísmica? Estos son los mejores memes que dejó el Simulacro Nacional 2025 este 19 de septiembre

El sonido de la alerta tomó por sorpresa a miles de personas: a unos los asustó, a otros los hizo correr por precaución, y muchos más se rieron

Sep. 19, 2025
Este viernes 19 de septiembre, se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, y las redes sociales volvieron a mostrar ese ingenio tan característico de los mexicanos que, incluso en medio del susto, saben sacarle humor a cualquier situación.

El ejercicio sucedió alrededor del mediodía, con un escenario hipotético de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que activó la alerta sísmica en dispositivos móviles iOS y Android que tienen habilitada la función de alertas de emergencia.

Como era de esperarse, el sonido de la alarma tomó por sorpresa a miles de personas: a unos los asustó, a otros los hizo correr por precaución, y a muchos más les dio material suficiente para poblar Twitter, Facebook e Instagram con un sinfín de memes.

Frases como: "Yo cuando me llegó la notificación de la alerta sísmica", "Todo México bien asustado con el simulacro" o "Desde el 5to piso del edificio recordando que era solo un simulacro" se volvieron tendencia, acompañadas de imágenes y videos que reflejaban tanto el nerviosismo como la risa que generó el momento.

ALERTA PRESIDENCIAL

Uno de los detalles que más comentarios provocó fue el mensaje de texto que llegó a los celulares, el cual, en lugar de referirse únicamente como "alerta sísmica", incluyó la leyenda de "Alerta Presidencial", lo que desató aún más bromas entre los internautas.

Además, muchos señalaron que, aunque se trataba de una práctica programada, el simple hecho de escuchar el sonido de la alerta sigue provocando escalofríos, recordando experiencias pasadas con sismos reales.

Por supuesto, no faltaron los clásicos memes del bolillo para el susto, que desde hace años acompañan cualquier evento relacionado con la alerta sísmica.

También circularon publicaciones que ironizaban sobre aquellos lugares donde la alarma no sonó, o sobre la rapidez con que ahora sí llegó la notificación a los celulares.

En conclusión, el simulacro no solo cumplió su función preventiva, sino que también reafirmó cómo, en medio del miedo y la tensión, los mexicanos encuentran en el humor una herramienta para sobrellevar estas experiencias.

Las redes sociales se convirtieron en un espejo de la cultura colectiva, donde el susto, la prevención y la risa se mezclaron en un mismo escenario.

Marcela Islas
