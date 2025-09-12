Pokemon direct revela las megaevoluciones de los iniciales de Kalos

Los fans de Pokémon recibieron una gran noticia durante el más reciente Pokémon Direct. Leyendas Pokémon: Z-A, que llegará el 16 de octubre de 2025 a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, traerá consigo las esperadas megaevoluciones de los tres iniciales de la región de Kalos: Greninja, Delphox y Chesnaught.

GRENINJA, DELPHOX Y CHESNAUGHT RECIBEN NUEVAS FORMAS

La mecánica de las megaevoluciones regresa con fuerza y en esta ocasión los protagonistas serán los iniciales de Kalos. Cada uno de ellos podrá alcanzar una forma potenciada a través de las Megapiedras que estarán disponibles en el Club Z-A, un nuevo modo online que acompañará al juego.

Nintendo detalló el calendario en que los jugadores podrán obtener estas evoluciones especiales:

Mega Greninja estará disponible desde el lanzamiento , el 16 de octubre .

estará disponible desde el , el . Mega Delphox se podrá conseguir tras la primera temporada de contenido.

se podrá conseguir tras la de contenido. Mega Chesnaught llegará con la segunda temporada.

UN REGRESO ESPERADO PARA LA MECÁNICA DE MEGAEVOLUCIÓN

El regreso de las megaevoluciones ha sido una de las sorpresas más celebradas por la comunidad, especialmente porque los iniciales de Kalos nunca habían recibido esta transformación en entregas anteriores. Ahora, los entrenadores tendrán la oportunidad de redescubrir a Greninja, Delphox y Chesnaught con nuevas habilidades y un estilo de combate renovado.

UNA NUEVA ETAPA PARA LA FRANQUICIA POKÉMON

Leyendas Pokémon: Z-A no solo expandirá el mundo de Ciudad Luminalia con nuevas historias y retos, sino que también marcará el inicio de una nueva generación dentro de Pokémon HOME. Esto significa que los Pokémon capturados en esta entrega solo podrán transferirse a juegos futuros, lo que refuerza su papel como transición hacia la décima generación.

Con estas novedades, la emoción por el lanzamiento de Leyendas Pokémon: Z-A sigue creciendo. Los jugadores ya pueden reservar el título en Nintendo eShop y prepararse para el regreso de una de las mecánicas más queridas de la saga.