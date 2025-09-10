Mega Malamar es revelado para Pokémon Leyendas Z-A

La espera por Pokémon Leyendas: Z-A sigue generando sorpresas, y ahora llega una de las revelaciones más comentadas por los fans: Mega Malamar ha sido confirmado oficialmente como parte de las nuevas Megaevoluciones que estarán disponibles en el esperado título.

UNA NUEVA MEGAEVOLUCIÓN SE UNE A LA LISTA

Después de los anuncios recientes de Mega Dragonite, Mega Victreebel y Mega Hawlucha, ahora fue el turno de Malamar de recibir su forma Mega. Los rumores ya habían apuntado a este detalle tras la aparición de varios teasers en días pasados, pero la confirmación llegó finalmente a través de un video especial que se compartió con la comunidad.

La revelación de Mega Malamar llega poco después de la demo que se presentó en el Campeonato Mundial de Pokémon, donde jugadores y asistentes tuvieron la oportunidad de probar parte de la experiencia de este nuevo título. Las primeras impresiones han sido muy positivas y todo apunta a que la incorporación de más Megaevoluciones será uno de los grandes atractivos del juego.

FECHA DE LANZAMIENTO Y PLATAFORMAS CONFIRMADAS

Pokémon Leyendas: Z-A tiene previsto su estreno el 16 de octubre de 2025 y estará disponible tanto para Nintendo Switch como para la nueva consola Nintendo Switch 2, que contará con una edición mejorada del juego. Esta novedad alimenta las expectativas de los seguidores, quienes ya comienzan a especular con la posible llegada de la décima generación de Pokémon.

EXPECTATIVA POR EL FUTURO DE LA SAGA

Con cada revelación, la emoción crece entre la comunidad. Mega Malamar se suma a una lista de novedades que promete transformar la experiencia de juego y dar un aire fresco a la saga. Ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué otras Megaevoluciones serán anunciadas antes del lanzamiento?

Pokémon Leyendas: Z-A sigue consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados de 2025, y sin duda, Mega Malamar será un detalle que los entrenadores no querrán perderse.