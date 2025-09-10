Santoral de hoy 10 de septiembre: Día de San Nicolás de Tolentino

Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, tiene lugar el Santo de San Nicolás de Tolentino entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Nicolás de Tolentino, considerado el primer santo de la Orden de San Agustín, nació en el siglo XIII y desde temprana edad mostró una profunda inclinación por la vida espiritual. Inspirado por un sermón sobre la vanidad del mundo, decidió consagrarse a Dios y se unió a los agustinos en el convento de Tolentino, Italia.

Fue ordenado sacerdote antes de cumplir los 18 años y dedicó su vida al ministerio pastoral, destacándose por su humildad, su fervor en la predicación del Evangelio y su caridad hacia los ancianos, enfermos y necesitados. Su vida austera, marcada por la penitencia y la oración, dejó una huella profunda en la comunidad cristiana, y su fama de santidad se extendió rápidamente tras su muerte.

PANORAMA

La Iglesia católica conmemora San Nicolás de Tolentino, en este miércoles 10 de septiembre de 2025. Pero, además Agabio de Novara, Autberto de Avranches, Eduardo Barlow, Nemesio de Alejandría, Salvio de Albi, Teodardo de Spira, Pulqueria de Constantinopla también tienen importancia en el día de hoy.

Los nombres de los cuales hoy miércoles, 10 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Esta enciclopedia reúne y va complementando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

¿QUÉ SANTOS SE CELEBRAN HOY 10 DE SEPTIEMBRE?

Además de la festividad de San Nicolás de Tolentino, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a lo largo de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 10 de septiembre, también celebramos: