Santoral de hoy 9 de septiembre: Hoy se celebra a San Pedro Claver

El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta

Este martes 9 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Pedro Claver, San Gorgonio, San Ciarano y Santa María de la Cabeza, entre las de otros santos y beatos.

Como recuerda el Martirologio Romano sobre el santo del día: "San Pedro Claver, presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús, que, en Nueva Cartagena, ciudad de Colombia, durante más de cuarenta años consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros, y bautizó con su propia mano a casi trescientos mil de ellos. (1654)".

Nacido en el pueblo leridano de Verdú, San Pedro Claver fue un religioso y misionero de la Compañía que vivió entre los siglos XVI y XVII. Se dedicó a ayudar a los esclavos negros. Está considerado el patrón de los Jesuitas en Cataluña y realizó una gran campaña de evangelización en América desde la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).

Sirvió como misionero durante 40 años en un puerto comercial donde la esclavitud y el comercio de esclavos era el día a día. Expuestos todos ellos como mercancía.

En 1888, fue canonizado por el Papa León XIII.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 9 DE SEPTIEMBRE

El santoral de hoy, 9 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos:

  • San Pedro Claver
  • San Gorgonio de Roma
  • San Jacinto de Sabina
  • San Ciarano (o bien Querano o Kiriano) el joven
  • Santa María de la Cabeza
  • Beato Jorge Douglas
  • Beata María Eutimia (Emma) Üffing
  • Beato Pedro Bonhomme
  • Beato Jacobo Desiderio Laval
  • Beato Francisco Gárate Aranguren

El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. El Martirologio Romano es el documento que nombra y distribuye en el calendario a los casi 7.000 santos y beatos reconocidos por la Iglesia.

