Santoral de hoy 9 de septiembre: Hoy se celebra a San Pedro Claver

Este martes 9 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Pedro Claver, San Gorgonio, San Ciarano y Santa María de la Cabeza, entre las de otros santos y beatos.
Como recuerda el Martirologio Romano sobre el santo del día: "San Pedro Claver, presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús, que, en Nueva Cartagena, ciudad de Colombia, durante más de cuarenta años consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros, y bautizó con su propia mano a casi trescientos mil de ellos. (1654)".
CLARIDAD
Nacido en el pueblo leridano de Verdú, San Pedro Claver fue un religioso y misionero de la Compañía que vivió entre los siglos XVI y XVII. Se dedicó a ayudar a los esclavos negros. Está considerado el patrón de los Jesuitas en Cataluña y realizó una gran campaña de evangelización en América desde la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).
Sirvió como misionero durante 40 años en un puerto comercial donde la esclavitud y el comercio de esclavos era el día a día. Expuestos todos ellos como mercancía.
En 1888, fue canonizado por el Papa León XIII.
SANTORAL COMPLETO DE HOY, 9 DE SEPTIEMBRE
El santoral de hoy, 9 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos:
- San Pedro Claver
- San Gorgonio de Roma
- San Jacinto de Sabina
- San Ciarano (o bien Querano o Kiriano) el joven
- Santa María de la Cabeza
- Beato Jorge Douglas
- Beata María Eutimia (Emma) Üffing
- Beato Pedro Bonhomme
- Beato Jacobo Desiderio Laval
- Beato Francisco Gárate Aranguren
El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. El Martirologio Romano es el documento que nombra y distribuye en el calendario a los casi 7.000 santos y beatos reconocidos por la Iglesia.