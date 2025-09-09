Santoral de hoy 9 de septiembre: Hoy se celebra a San Pedro Claver

Este martes 9 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Pedro Claver, San Gorgonio, San Ciarano y Santa María de la Cabeza, entre las de otros santos y beatos.

Como recuerda el Martirologio Romano sobre el santo del día: "San Pedro Claver, presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús, que, en Nueva Cartagena, ciudad de Colombia, durante más de cuarenta años consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros, y bautizó con su propia mano a casi trescientos mil de ellos. (1654)".

CLARIDAD

Nacido en el pueblo leridano de Verdú, San Pedro Claver fue un religioso y misionero de la Compañía que vivió entre los siglos XVI y XVII. Se dedicó a ayudar a los esclavos negros. Está considerado el patrón de los Jesuitas en Cataluña y realizó una gran campaña de evangelización en América desde la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).

Sirvió como misionero durante 40 años en un puerto comercial donde la esclavitud y el comercio de esclavos era el día a día. Expuestos todos ellos como mercancía.

En 1888, fue canonizado por el Papa León XIII.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 9 DE SEPTIEMBRE

El santoral de hoy, 9 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos:

San Pedro Claver

San Gorgonio de Roma

de Roma San Jacinto de Sabina

San Ciarano (o bien Querano o Kiriano) el joven

(o bien Querano o Kiriano) el joven Santa María de la Cabeza

Beato Jorge Douglas

Beata María Eutimia (Emma) Üffing

Beato Pedro Bonhomme

Beato Jacobo Desiderio Laval

Beato Francisco Gárate Aranguren

El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. El Martirologio Romano es el documento que nombra y distribuye en el calendario a los casi 7.000 santos y beatos reconocidos por la Iglesia.