¿Quién es Lady Mentirosa y por qué está en tendencia?

En las últimas horas, el nombre de "Lady Mentirosa" se ha vuelto tendencia en redes sociales. El apodo surgió a raíz de un momento viral ocurrido durante la inauguración de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia "Estudiantes del 68", organizada en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

EL SEÑALAMIENTO CONTRA FERNÁNDEZ NOROÑA

Durante el evento, al que asistieron figuras como la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y el político Gerardo Fernández Noroña, una estudiante de Ciencias Políticas tomó el micrófono para cuestionar al exdiputado.

La joven, identificada como Victoria Montes de Oca Castañeda, acusó a Noroña de haber hecho comentarios misóginos contra la senadora Lilly Téllez, recordándole una supuesta frase en la que le habría dicho que estaba "para lavar trastes" y no para debatir.

LA RESPUESTA DEL POLÍTICO

El momento tensó la ceremonia, pues Fernández Noroña pidió a la estudiante que presentara pruebas y citara la fuente de esas declaraciones. Aseguró que lo dicho era falso y retó a que revisara las versiones estenográficas del Senado, donde –según él– no existe registro de esa frase.

El intercambio generó incomodidad entre los asistentes y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

LA POLÉMICA EN REDES SOCIALES

El video del enfrentamiento se volvió viral en cuestión de horas. En Twitter y TikTok, miles de usuarios reaccionaron dividiendo opiniones: mientras algunos celebraron la participación de la estudiante por atreverse a cuestionar a un político de forma directa, otros señalaron que cayó en desinformación, repitiendo frases atribuidas a Noroña que nunca fueron comprobadas.

Este hecho le valió el apodo de "Lady Mentirosa", con el que ahora se le identifica en tendencia.

EL DEBATE SOBRE LAS FAKE NEWS

Más allá del momento, la discusión abrió un debate más amplio sobre cómo las noticias falsas, los videos editados e incluso los contenidos generados con Inteligencia Artificial pueden impactar en la percepción pública. Muchos usuarios subrayaron que este tipo de errores son cada vez más comunes entre jóvenes que se informan únicamente en redes sociales.

La controversia sigue activa y, por ahora, "Lady Mentirosa" es el nuevo personaje viral que divide opiniones en el panorama político-digital de México.