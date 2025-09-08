  • 24° C
Viral

Santoral de hoy 8 de septiembre: Hoy se celebra el Santo de Natividad de Nuestra Señora

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se conmemoran varias onomásticas en el mismo día

Sep. 08, 2025
La festividad de la Natividad de la Virgen María
Este lunes 8 de septiembre de 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Natividad de Nuestra Señora, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

La festividad de la Natividad de la Virgen María es una de las celebraciones marianas más importantes en la Iglesia Católica. Conmemora el nacimiento de María, la madre de Jesús, y se celebra el 8 de septiembre, exactamente nueve meses después de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Esta fecha también coincide con el inicio del año litúrgico en el rito bizantino, lo que resalta su relevancia tanto en Oriente como en Occidente. La Iglesia honra este día como un signo de esperanza, ya que marca el comienzo del cumplimiento de las promesas divinas a través de la maternidad de María.

CLARIDAD

La Iglesia católica conmemora Natividad de Nuestra Señora, en este lunes 8 de septiembre de 2025. Pero, además Nuestra Señora de Nuria, Adriano de Nicomedia, Corbiniano de Freising San Isaac de Armenia San Pedro de Chavanon San Sergio I papadd también tienen protagonismo en el día de hoy.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 8 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

LA VIDA EJEMPLAR DE ESTOS CRISTIANOS

Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Hoy, lunes, 8 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se celebran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria.

Luis Flores
