¿Cuáles eran las armas más raras que usaban los guerreros indios?

Estos individuos no solo confiaban en la fuerza y la estrategia, también en ingeniosos diseños que les daban ventaja en el campo de batalla

Sep. 08, 2025
A lo largo de la historia, la India antigua se caracterizó por el desarrollo de armas únicas, algunas de ellas tan extrañas como letales.

Los guerreros indios no solo confiaban en la fuerza y la estrategia, también en ingeniosos diseños que les daban ventaja en el campo de batalla.

La Haladi, una daga de doble filo

La Haladi era una daga peculiar con dos hojas curvas que salían en direcciones opuestas desde una misma empuñadura. Este diseño permitía a los combatientes atacar hacia ambos lados al mismo tiempo, convirtiéndola en un arma tan sorprendente como mortal.

La Pata, espada y armadura en una sola pieza

Otra de las armas más singulares fue la Pata, que combinaba una espada larga con un guantelete blindado. Los guerreros Maratha la usaron en el siglo XVII contra el Imperio mogol, ya que además de atacar, protegía toda la mano del combatiente.

La Katar Tijera, una hoja que se multiplicaba

Entre las armas más sorprendentes se encuentra la Katar Tijera. Su mecanismo hacía que, al cerrar el puño, la hoja se dividiera en tres, ampliando instantáneamente el área de impacto y causando un daño devastador en segundos.

La Urumi, la serpiente de acero

Considerada la más peligrosa de todas, la Urumi era una espada flexible que podía medir hasta tres metros de largo. Se utilizaba girándola alrededor del cuerpo como si fuera un látigo metálico. Su dominio requería años de entrenamiento, pues un mal movimiento podía herir al propio portador.

UN LEGADO DE INGENIO Y PODER

Estas armas representan el ingenio bélico de la India antigua. Más allá de su rareza, reflejan la creatividad y el perfeccionismo de una cultura que llevó el arte de la guerra a un nivel extraordinario.

Brayam Chávez
