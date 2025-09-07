  • 24° C
Viral

Profeco emite alerta por fallas en bolsas de aire de autos Seat: modelos afectados y cómo actuar

Conoce los vehículos que serán llamados a revisión y cuál es el proceso para que la marca se haga cargo de las afectaciones

Sep. 07, 2025
Son más de 7 mil los autos que podrían presentar fallas.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado una alerta para más de 7 mil vehículos de la marca SEAT en México debido a un defecto en las bolsas de aire que podría poner en riesgo la seguridad de los ocupantes.

¿QUÉ MODELOS DE SEAT ESTÁN AFECTADOS?

La alerta de seguridad aplica para los siguientes modelos:

  • SEAT Altea (2009 - 2012)
  • SEAT León (2009 - 2012)
  • SEAT Ibiza (2025)
  • SEAT Arona (2023, 2024 y 2025)

En total, 7 mil 057 unidades están siendo llamadas a revisión.

imagen-cuerpo

¿CUÁL ES EL RIESGO?

Según informó la Profeco en un comunicado oficial, el problema se encuentra en el material defectuoso de las bolsas de aire marca ZF-Lifetec. En caso de activarse por un accidente, el generador de gas podría estallar, liberando fragmentos metálicos que representarían un riesgo de lesiones para los ocupantes del vehículo.

¿QUÉ SE VA A HACER?

Se informó que, en los modelos Altea y León, se sustituirá el generador de gas de la bolsa de aire del conductor, mientras que en los modelos Ibiza y Arona, se reemplazará la bolsa de aire del lado del acompañante.

El reemplazo será gratuito para los propietarios. La campaña comenzó el 7 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 7 de agosto de 2026.

¿CÓMO SABER SI TU AUTO ESTÁ AFECTADO?

SEAT contactará a los propietarios mediante correo postal y también publicará información en su sitio web oficial.
Los propietarios pueden acudir a distribuidores autorizados SEAT o comunicarse directamente para más detalles o resolver dudas.

Hasta el momento, no se han reportado accidentes ni lesiones relacionadas con este defecto en México, según informó la automotriz.

César Leyva
