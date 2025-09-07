  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Orgulloso padre espera bajo la lluvia para ver cómo su hijo aterriza su primer vuelo

Todo el clip en sí muestra la confianza plena que depositó en aquel ser que formó, pero la última expresión lo dijo todo

Sep. 07, 2025
VIDEO | Orgulloso padre espera bajo la lluvia para ver cómo su hijo aterriza su primer vuelo

Así como las redes sociales sirven para que las personas, sea cual sea su ocupación, estén en contacto con las personas que desea, también han ayudado en caso de desastres, de búsquedas, entre otras acciones.

Asimismo, también exponen casos en que se requiere el apoyo social, como las emergencias, la ayuda a personas necesitadas, entre otras.

Pero en esta ocasión, un usuario de TikTok expuso algo que llamó mucho la atención y logró viralizarse: el amor y el orgullo de un padre esperando a su hijo.

imagen-cuerpo

EL VIDEO DEL ORGULLOSO PADRE

De acuerdo con la información, en el video se ve cómo desde un puente peatonal un hombre toma unas imágenes del cielo; sin embargo, en ese momento está desatada una lluvia torrencial.

En el audio se le escucha decir: "El ´Conejo´ (en referencia a su hijo) en su primer aterrizaje en un Embrarer... a´i va el ´Conejo´", para terminar el clip exclamando un orgulloso "¡uju!".

El video va acompañado de un texto que lo dice todo por sí solo: "Tu papá te va a ver aterrizar por primera vez un avión comercial".

Y no, nada importó para presenciar ese memorable momento, y la exclamación final en el audio del video lo dijo todo: orgullo pleno por saber qué hijo formó.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Tamagotchi regresa a México. Esto es lo que se sabe de las mascotas de bolsillo
Viral

Tamagotchi regresa a México. Esto es lo que se sabe de las mascotas de bolsillo

Septiembre 07, 2025

El director comercial de Bandai Namco asegura que no se trata de un relanzamiento como tal, ya que la marca nunca desapareció por completo

Santoral de hoy, 7 de septiembre: Santa Regina de Autún, patrona de las pastoras
Viral

Santoral de hoy, 7 de septiembre: Santa Regina de Autún, patrona de las pastoras

Septiembre 07, 2025

Mártir cristiana cuya historia inspira por su valentía y convicción en la fe

Horóscopo de Mhoni Vidente del 7 de septiembre: comienza una nueva semana junto a la buena fortuna
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente del 7 de septiembre: comienza una nueva semana junto a la buena fortuna

Septiembre 07, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar este nuevo día