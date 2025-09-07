VIDEO | Orgulloso padre espera bajo la lluvia para ver cómo su hijo aterriza su primer vuelo

Así como las redes sociales sirven para que las personas, sea cual sea su ocupación, estén en contacto con las personas que desea, también han ayudado en caso de desastres, de búsquedas, entre otras acciones.

Asimismo, también exponen casos en que se requiere el apoyo social, como las emergencias, la ayuda a personas necesitadas, entre otras.

Pero en esta ocasión, un usuario de TikTok expuso algo que llamó mucho la atención y logró viralizarse: el amor y el orgullo de un padre esperando a su hijo.

EL VIDEO DEL ORGULLOSO PADRE

De acuerdo con la información, en el video se ve cómo desde un puente peatonal un hombre toma unas imágenes del cielo; sin embargo, en ese momento está desatada una lluvia torrencial.

En el audio se le escucha decir: "El ´Conejo´ (en referencia a su hijo) en su primer aterrizaje en un Embrarer... a´i va el ´Conejo´", para terminar el clip exclamando un orgulloso "¡uju!".

El video va acompañado de un texto que lo dice todo por sí solo: "Tu papá te va a ver aterrizar por primera vez un avión comercial".

Y no, nada importó para presenciar ese memorable momento, y la exclamación final en el audio del video lo dijo todo: orgullo pleno por saber qué hijo formó.