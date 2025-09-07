Santoral de hoy, 7 de septiembre: Santa Regina de Autún, patrona de las pastoras

La historia de Santa Regina de Autún es mucho más que un relato antiguo; es un testimonio profundo de fe y coraje que trasciende el tiempo. Lejos de ser un simple cuento, su vida ofrece una poderosa lección sobre la convicción y el precio de mantenerla frente a la adversidad más oscura.

Según archimadrid.es, nació en la Galia romana, Regina era hija de un ciudadano romano y una madre gala. Su nombre, que significa "Reina", anticipaba una dignidad que no encontraría en tronos terrenales, sino en una espiritual. Con apenas quince años, un encuentro transformador con el mensaje de Cristo cambió su vida para siempre. Decidió consagrar su vida a Él mediante el bautismo y hacer un voto de virginidad, una decisión que pronto sería puesta a prueba.

RECHAZO AL PREFECTO ROMANO

Su belleza no pasó desapercibida. Tiempo después, el prefecto romano de la región, al verla, quedó enamorado de ella. Sin embargo, cuando la llevó ante su presencia, no recibió la respuesta que esperaba. Con una serenidad conmovedora, Regina declaró abiertamente su fe cristiana, rechazando cualquier propuesta que la alejara de su compromiso con Dios. Esta confesión desató su calvario. El oficial, cegado por el rechazo y la intolerancia, la encarceló. Antes de partir por un viaje, le lanzó un ultimátum, a su regreso, debería haber renunciado a su fe o enfrentaría la furia total de Roma. Lejos de amedrentarse, Regina encontró en su celda una fortaleza sobrenatural.

EL MARTIRIO Y LOS PRODIGIOS

Al negarse nuevamente a sacrificar a los ídolos paganos, fue sometida a terribles torturas. Sin embargo, la tradición relata que su sufrimiento estuvo acompañado de prodigios, un terremoto que estremeció el lugar, voces celestiales que la alentaban y hasta una paloma que descendió para consolarla y curar milagrosamente sus heridas. Este espectáculo de fe y poder divino fue tan impactante que se convirtió en el motor de conversión para cientos de espectadores. El final de su vida terrenal fue tan definitivo como su fe, murió mártir, por mantenerse fiel a sus creencias.

Pero su historia no terminó ahí. El relato de Santa Regina, aunque adornado con el lenguaje hagiográfico de su época, ilumina una verdad eterna, el poder de la convicción humana cuando se alía con lo divino.

