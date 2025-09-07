  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy, 7 de septiembre: Santa Regina de Autún, patrona de las pastoras

Mártir cristiana cuya historia inspira por su valentía y convicción en la fe

Sep. 07, 2025
Decidió dedicar su vida a Él y sellar su compromiso a través del bautismo / Foto: Wikipedia
Decidió dedicar su vida a Él y sellar su compromiso a través del bautismo / Foto: Wikipedia

La historia de Santa Regina de Autún es mucho más que un relato antiguo; es un testimonio profundo de fe y coraje que trasciende el tiempo. Lejos de ser un simple cuento, su vida ofrece una poderosa lección sobre la convicción y el precio de mantenerla frente a la adversidad más oscura.

Según archimadrid.es, nació en la Galia romana, Regina era hija de un ciudadano romano y una madre gala. Su nombre, que significa "Reina", anticipaba una dignidad que no encontraría en tronos terrenales, sino en una espiritual. Con apenas quince años, un encuentro transformador con el mensaje de Cristo cambió su vida para siempre. Decidió consagrar su vida a Él mediante el bautismo y hacer un voto de virginidad, una decisión que pronto sería puesta a prueba.

Te podría interesar: Carlo Acutis será canonizado como el primer santo millennial por el Papa León XIV

RECHAZO AL PREFECTO ROMANO

Su belleza no pasó desapercibida. Tiempo después, el prefecto romano de la región, al verla, quedó enamorado de ella. Sin embargo, cuando la llevó ante su presencia, no recibió la respuesta que esperaba. Con una serenidad conmovedora, Regina declaró abiertamente su fe cristiana, rechazando cualquier propuesta que la alejara de su compromiso con Dios. Esta confesión desató su calvario. El oficial, cegado por el rechazo y la intolerancia, la encarceló. Antes de partir por un viaje, le lanzó un ultimátum, a su regreso, debería haber renunciado a su fe o enfrentaría la furia total de Roma. Lejos de amedrentarse, Regina encontró en su celda una fortaleza sobrenatural.

EL MARTIRIO Y LOS PRODIGIOS

Al negarse nuevamente a sacrificar a los ídolos paganos, fue sometida a terribles torturas. Sin embargo, la tradición relata que su sufrimiento estuvo acompañado de prodigios, un terremoto que estremeció el lugar, voces celestiales que la alentaban y hasta una paloma que descendió para consolarla y curar milagrosamente sus heridas. Este espectáculo de fe y poder divino fue tan impactante que se convirtió en el motor de conversión para cientos de espectadores. El final de su vida terrenal fue tan definitivo como su fe, murió mártir, por mantenerse fiel a sus creencias.

Pero su historia no terminó ahí. El relato de Santa Regina, aunque adornado con el lenguaje hagiográfico de su época, ilumina una verdad eterna, el poder de la convicción humana cuando se alía con lo divino.

SANTOS QUE CELEBRAN SU DÍA HOY:

  • Beata Eugenia Picco
  • San Evorcio
  • San Alpino de Chalons
  • San Clodoaldo
  • Santa Carísima de Albi
  • Santos Memorio de Breuil y compañeros
  • San Sozonte de Cilicia
  • San Esteban de Chatillon
  • San Gauzlino de Toul
  • San Grato de Aosta
  • San Hilduardo de Flandes
  • Beato Juan Bautista Mazzucconi
  • San Juan de Lodi
Iván Fraijo
Iván Fraijo
Contenido Relacionado
Horóscopo de Mhoni Vidente del 7 de septiembre: comienza una nueva semana junto a la buena fortuna
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente del 7 de septiembre: comienza una nueva semana junto a la buena fortuna

Septiembre 07, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar este nuevo día

Grasas vegetales vs. grasas animales: ¿Cuál es la opción más saludable para el cuerpo?
Viral

"Grasas vegetales vs. grasas animales: ¿Cuál es la opción más saludable para el cuerpo?

Septiembre 07, 2025

Existen diferencias significativas entre ambas, tanto en su composición como en los beneficios o riesgos que aportan a la salud

¿Cómo evitar las llamadas de spam y publicidad no deseada? Profeco tiene la solución
Viral

¿Cómo evitar las llamadas de spam y publicidad no deseada? Profeco tiene la solución

Septiembre 07, 2025

En México, el hostigamiento por llamadas publicitarias continúa siendo una de las principales quejas de los consumidores