Santoral de hoy 6 de septiembre: Hoy se celebra a San Zacarías

El onomástico hace alusión día en que se festeja algún santo, aunque es común que mucha gente lo use como sinónimo de cumpleaños, lo cual es erróneo, pues al hablar de él solo se alude al listado de los nombres del santoral.

San Zacarías se celebra en el día de hoy, sábado 6 de septiembre del 2025, según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

¿QUIÉN ERA SAN ZACARÍAS?

San Zacarías, profeta del Antiguo Testamento, era familiar de Aarón y esposo de Isabel, pariente de María, madre de Jesús. Fue padre de Juan el Bautista y es reconocido por anunciar la futura restauración del pueblo hebreo en la Tierra Prometida.

Cabe destacar que, la Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy sábado 6 de septiembre de 2025 es San Zacarías y en España festejan su santo.

CLARIDAD

Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado, también celebran su santo las personas que se llaman Bega, Cagnoaldo, Eleuterio de Spoleto, Magno de Füssen, Onesíforo, Porfirio de Éfeso.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, hoy día, se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

SANTORAL COMPLETO HOY

Estos son los santos y mártires a los que se les celebra este sábado 6 de septiembre, son los siguientes: