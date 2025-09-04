Santoral de hoy 6 de septiembre: Día de San Moisés profeta

San Moisés se celebra en el día de hoy, jueves 4 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

De acuerdo al calendario del santoral, Moisés fue encontrado siendo un bebé flotando en una cesta sobre el río Nilo, y fue adoptado y criado en la corte del faraón de Egipto. Mientras pastoreaba ovejas, tuvo un encuentro divino cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente, en la que le encomendó liberar al pueblo hebreo de la esclavitud.

ANTECEDENTE

Moisés se presentó ante el faraón para exigir la libertad de su pueblo, pero el rey se negó. Entonces, Dios envió diez plagas sobre Egipto, lo que finalmente obligó al faraón a dejar partir a los hebreos. Después de cuarenta años de peregrinación por el desierto, Moisés guio a su pueblo hasta la Tierra Prometida, donde murió poco tiempo después de su llegada.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy jueves 4 de septiembre de 2025 es San Moisés y en España celebran su santo.

CLARIDAD

Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su onomástica las personas que se llaman Bonifacio I,Caletrico de Chartres, Fredaldo de Mende, Ida de Herzfeld, Irmgarda de Süchteln, Marcelo de Chalons-sur-Saone, Rosa de Viterbo, Rosalía..

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.

SANTOS DE HOY