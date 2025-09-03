Profeco: ¿Vas a comprar carne de puerco? Esto tienes que hacer antes

La carne de cerdo es una de las proteínas más consumidas en el mundo, y en México tiene un lugar especial en la cocina cotidiana, gracias a su sabor, versatilidad y valor nutricional.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, publicó una serie de recomendaciones a fin de que te apoyes a la hora de elegir carne de cerdo fresca y segura.

PUNTOS CLAVE PARA ELEGIR CARNE DE CERDO DE BUENA CALIDAD

A la hora de comprar carne de cerdo, de acuerdo con la información de la dependencia federal, es importante que consideres estos seis puntos para hacer una elección con conocimiento de causa, y a continuación te la compartimos:

Color y apariencia: la carne de puerco debe tener un color rosado claro y textura firme; por ello debes evitar piezas con tonos opacos, grises o manchas oscuras.

Empaque en buen estado: verifica que no tenga daños, fugas ni etiquetas sobrepuestas; además, revisa que la fecha de caducidad o consumo preferente esté visible y vigente, y es muy importante que no compres productos empacados que hayan estado más de siete días en refrigeración.

Olor y consistencia: la carne debe tener un olor suave y fresco, y al tacto debe sentirse firme, no pegajosa ni babosa.

Compra al final del recorrido: compra la carne de cerdo cuando estés por terminal de tus compras para mantener la cadena de frío; con ello reduces el riesgo de que se altere antes de llegar a casa.

Almacenamiento correcto: en caso de que no vayas a consumir la carne de inmediato, guárdala en un recipiente limpio y cerrado, pero lo ideal es congelarla para preservar su frescura.

Evita la contaminación cruzada: durante el transporte y almacenamiento, mantén la carne separada de frutas, verduras y otros alimentos listos para consumir.

¿QUÉ TIPO DE CORTES ELEGIR?

En caso de que optes por la compra de cortes, Profeco te sugiere optar por los magros, como el lomo, ya que tienen menos grasa y calorías, sin perder su alto contenido proteico. Son una buena opción si quieres cuidar tu alimentación sin dejar de consumir carne roja.

Por ello, al comprar carne de cerdo, observa el color, olor, empaque, fecha de caducidad, y evita romper la cadena de frío, pues con estas sencillas acciones pueden marcar la diferencia entre una buena compra y un riesgo para la salud.

Pero, aunque es nutritiva, Profeco recomienda moderar las porciones y evitar abusar de los cortes con alto contenido graso, para mantener una dieta equilibrada.