YouTube Premium advierte nueva disposición en su plan familiar. Entérate de qué se trata

Tal como lo hizo Netflix en México, que eliminó el Plan Básico, ahora quien hace sus ajustes es YouTub Premium; y aunque los internautas optan por suscribirse a él, debido a que disfrutan del contenido de la plataforma, pero sin los molestos anuncios, ahora hay cambios.

Además, también ofrece el beneficio la reproducción en segundo plano, así como descargar contenidos y verlos sin conexión y acceso a YouTub Music.

EL "PERO" DE YOUTUBE PREMIUM

Como se indicó, la plataforma anunció cambios en su Plan Familiar, que afectaría a quienes comparten su cuenta, pero no residen en el mismo domicilio.

De acuerdo con la información, este plan permite a cinco usuarios el disfrute y acceso al contenido sin anuncios, gozando de todos los beneficios que acarrea la suscripción, a un precio de 22.99 dólares, poco más de 430 pesos mexicanos.

Esa suma la hacía más accesible, ya que el costo total podría dividirse entre los usuarios, pero como en todo hay un "pero", YouTube Premium anunció que implementó políticas más estrictas en cuanto al uso de su Plan Familiar.

Así las cosas, la plataforma suspendió temporalmente cuentas debido a un "pequeño" detalle: quienes comparten la cuenta no vivían bajo el mismo techo.

La medida fue dada a conocer a sus usuarios a través de un correo electrónico, en el que informaban a los afectados la nueva disposición.

"Tu membresía familiar de YouTube Premium requiere que todos los miembros vivan en la misma casa que el responsable del Plan Familiar. Parece que no resides en su mismo domicilio, por lo que tu membresía será suspendida en 14 días. Una vez que la suscripción sea pausada, permanecerás en el grupo familiar pero no tendrás los beneficios".

Aunque la plataforma ya empezó a hacer sus ajustes, no ha confirmado si aplicará un cobro adicional a quienes no vivan en la misma casa.

Finalmente, las reacciones no se hicieron esperar y ahora muchos usuarios han empezado a rechazar esa disposición.