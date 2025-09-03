iPhone 17: Apple confirma la fecha para el lanzamiento de las nuevas versiones del dispositivo

Si eres aficionado a las nuevas tecnologías y a tener lo último en dispositivos inteligentes, hay buenas noticias. Y es que Apple acaba de confirmar la fecha para el lanzamiento del iPhone 17.

La revelación se dará a un año de haber sacado a la venta el modelo 16, en sus distintos modelos, evento que, de acuerdo con el gigante tecnológico, se realizará el martes 9 de septiembre.

La revelación se celebrará en Apple Park, en Cupertino, California, donde se darán a conocer los nuevos modelos tecnológicos que saldrán a la venta en 2026, entre ellos el esperado iPhone 17.

El lanzamiento se celebrará en línea, como se ha venido haciendo desde la pandemia de coronavirus de 2020, bajo el lema "Awe-dropping" (asombroso), durante el cual se darán a conocer los modelos clave del iPhone, así como del Apple Watch y el visor Vision Pro.

NOVEDADES DEL IPHONE 17

Aunque es el iPhone 17 es muy parecido a la versión anterior, también hay novedades, tales como: la pantalla más grande, así como mejoras en la cámara.

En tanto, las versiones Pro y Pro Max contarán con un rediseño de la parte trasera, además contarán con un módulo de cámara más amplio.

Asimismo, se espera que sea ultradelgado, por lo que se convertiría en el más fino de toda la historia de Apple.

Otra excelente noticia es que, para quienes no puedan adquirir las versiones más Max y Pro Max, la empresa de Cupertino dispondrá de una versión económica, denominada iPhone 17e.

Por otra parte, corren rumores de que otros dispositivos de la marca sufran actualizaciones, que incluye mejoras para el HomePod mini y un Apple Tv nuevo, pero no se ha confirmado.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO IPHONE 17?

Aunque la empresa no ha revelado cuánto costará el nuevo dispositivo y sus modelos, hay estimaciones basadas en conversiones de mercado, cifras que pueden variar de acuerdo con los impuestos locales y las políticas de cada país:

iPhone 17 base (128 GB): cerca de 22 mil 438 pesos mexicanos (mil 199 dólares)

cerca de 22 mil 438 pesos mexicanos (mil 199 dólares) iPhone 17 (256 GB): cerca de 26 mil 181 pesos (mil 399 dólares)

cerca de 26 mil 181 pesos (mil 399 dólares) iPhone 17 Pro (128 GB): cerca de 29 mil 924 pesos (mil 599 dólares)

cerca de 29 mil 924 pesos (mil 599 dólares) iPhone 17 Pro Max (512 GB): cerca de 37mil 410 pesos (mil 999 dólares)

Con estos lanzamientos, Apple pretende mantenerse como líder en el giro, así como sorprender a sus consumidores con distintas mejoras y rendimiento en sus dispositivos.