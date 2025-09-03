Roblox implementará estimación de edad para reforzar seguridad infantil tras polémica

Roblox, una de las plataformas de juegos más populares del mundo, anunció que reforzará sus medidas de seguridad para proteger a menores de edad que juegan en línea, tras fuertes críticas y hasta demandas por supuestos riesgos para la infancia.

Según se dio a conocer, antes de que termine el año estará disponible la función de estimación de edad. Según Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, esta herramienta usará tecnología de reconocimiento facial, verificación de identidad y consentimiento parental.

Su objetivo es limitar la comunicación entre adultos y menores, a menos que se trate de personas que ya se conocen en la vida real.

Además, Roblox se unirá a la Coalición Internacional de Clasificación por Edad (IARC) para asignar etiquetas de contenido según la edad, al estilo de los videojuegos tradicionales.

En Estados Unidos, las experiencias dentro de Roblox llevarán las clasificaciones de la ESRB, como "E" (para todos), "T" (para adolescentes) o "M" (para adultos).

¿A QUÉ SE DEBE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS MEDIDAS?

Estas medidas buscan responder a las crecientes críticas sobre la seguridad de la plataforma. En agosto, la fiscal general de Luisiana demandó a Roblox acusándolo de estar lleno de contenido dañino y de no hacer lo suficiente contra los depredadores.

Incluso mencionó experiencias creadas por usuarios que resultaron polémicas, como Escape to Epstein Island o Public Bathroom Simulator Vibe.

Roblox también ha sido cuestionado por prohibir a jugadores "vigilantes" que intentaban atrapar depredadores en el juego y exponerlos. La compañía argumentó que, aunque eran bien intencionados, sus métodos ponían en riesgo a otros usuarios.

HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN ACTIVAS

Hoy en día, Roblox asegura contar con herramientas como Sentinel, un sistema de inteligencia artificial que detecta riesgos, además de filtros de texto y voz reforzados. También bloquea chats privados e intercambio de imágenes para usuarios menores de 13 años.

Con 111.8 millones de usuarios activos diarios, de los cuales el 36 por ciento son menores de 13 años, estas nuevas funciones podrían marcar un antes y un después en cómo la plataforma enfrenta la seguridad infantil.