One Punch Man temporada 3 confirma su fecha de estreno

Después de seis largos años de espera, los fanáticos de Saitama ya pueden marcar la fecha en el calendario. La tercera temporada de One Punch Man llegará este otoño y lo hará en un momento muy especial: el décimo aniversario del anime.

EL REGRESO DE SAITAMA

Desde su estreno en 2015, One Punch Man se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su animación impactante y su particular sentido del humor. La historia sigue a Saitama, un héroe que con un solo puñetazo es capaz de derrotar a cualquier enemigo, lo que le ha dado un lugar único dentro del mundo del anime.

La tercera temporada es una de las más esperadas de 2025 y, tras varios adelantos, ya se confirmó oficialmente que el estreno será el próximo 12 de octubre.

CAPÍTULO ESPECIAL ANTES DEL ESTRENO

Aunque normalmente los estrenos de temporada se dan en la primera semana de cada trimestre, en este caso habrá un detalle adicional para los seguidores. El 5 de octubre se emitirá un episodio especial que recopilará lo sucedido en la segunda temporada, una forma de refrescar la memoria antes del regreso oficial de Saitama.

La serie podrá seguirse semana a semana a través de Crunchyroll. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si este capítulo especial también estará disponible internacionalmente.

CAMBIOS DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN

El camino de One Punch Man no ha estado exento de polémica. Tras el cambio de estudio de Madhouse a J.C. Staff en la segunda temporada, varios fans criticaron la calidad de la animación. Ahora, para esta nueva entrega, también habrá un cambio de director.

Shinpei Nagai será el encargado de liderar el proyecto. Aunque no cuenta con una amplia lista de créditos, él mismo confesó en redes sociales que prefirió mantener en secreto su rol por temor a generar dudas en la comunidad. Aun así, aseguró que tanto él como el equipo son grandes seguidores de One Punch Man y están trabajando con toda la dedicación para cumplir con las altas expectativas de los fans.

UNA TEMPORADA CARGADA DE EXPECTATIVAS

El regreso de Saitama no solo representa la continuación de una de las historias más queridas del anime, sino también la oportunidad de demostrar que el proyecto aún puede sorprender. Los seguidores esperan que esta nueva etapa mantenga la esencia que hizo grande a la serie y que, al mismo tiempo, eleve la calidad de la animación y narrativa.

El 12 de octubre será la cita oficial para volver a disfrutar de las aventuras del héroe más poderoso y despreocupado del anime.