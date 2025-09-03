Dalgona Coffee: La receta fácil del café viral que puedes hacer en casa en 5 minutos

El café dalgona se convirtió en una de las bebidas más virales de los últimos años, no solo por su sabor dulce y refrescante, sino también por la sencillez de su preparación y lo vistoso que resulta a la vista.

Se trata de un café batido que se sirve sobre leche fría o caliente, y que puede llevar un toque final de cacao en polvo o café espolvoreado.

ORIGEN Y POPULARIDAD DEL CAFÉ DALGONA

Su origen moderno está ligado a Corea del Sur, cuando el actor Jung Il-Woo probó esta preparación en un programa de televisión y comentó que el sabor le recordaba a los tradicionales caramelos “dalgona” de su país, un dulce hecho a base de azúcar derretida.

Desde entonces, el nombre quedó asociado a esta bebida, que también es conocida en otros lugares como whipped coffee o fluffy coffee.

La popularidad del café dalgona explotó en 2020, en plena pandemia, cuando millones de personas comenzaron a preparar recetas en casa y encontraron en esta bebida una opción fácil, fotogénica y deliciosa.

Instagram, YouTube y TikTok se llenaron rápidamente de videos y fotografías mostrando vasos con la característica espuma dorada sobre leche blanca, lo que lo convirtió en un fenómeno global de la cultura digital.

RECETA PARA PREPARAR EL CAFÉ DALGONA

Uno de sus mayores atractivos es lo simple que resulta hacerlo, pues solo se necesitan tres ingredientes básicos. Aquí te dejamos la receta completa:

INGREDIENTES PARA CAFÉ DALGONA

2 cucharadas de café soluble (normal o descafeinado)

2 cucharadas de azúcar o una cucharadita de stevia

2 cucharadas de agua hirviendo

1 vaso de leche o bebida vegetal fría o caliente

Chocolate en polvo para espolvorear (opcional)

PREPARACIÓN PASO A PASO

En un bol, bate el café soluble junto con el azúcar y el agua hirviendo hasta conseguir una crema espesa y aireada. Lo ideal es usar batidora de varillas o un batidor eléctrico de café. Llena un vaso hasta la mitad con leche fría o templada. Coloca encima la crema de café batido y, si deseas, espolvorea con cacao o un poco de café en polvo.

CONSEJOS PARA UN DALGONA PERFECTO

Si lo sientes muy amargo, añade una cucharadita extra de azúcar antes de montarlo.

Para una versión más cremosa, puedes añadir dos cucharadas de nata.

No intentes prepararlo sin azúcar, ya que el resultado será demasiado amargo y perderá la textura esponjosa característica.

El café dalgona no solo refresca en los días calurosos, sino que también ofrece una experiencia divertida de preparar y compartir. En definitiva, es un claro ejemplo de cómo una receta sencilla puede convertirse en un fenómeno cultural gracias a la combinación de sabor, estética y redes sociales.