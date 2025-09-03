De Spotify a Apple Music: Así puedes mover tus playlists a Apple Music

Cada vez más usuarios han comenzado a manifestar su inconformidad con Spotify y aunque sigue siendo una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, varias personas han decidido buscar alternativas debido a la calidad limitada del audio o incluso por un boicot en contra de las inversiones de la empresa en tecnología militar.

Esta situación ha impulsado a muchos amantes de la música a explorar nuevas opciones, siendo Apple Music una de las más mencionadas, sobre todo por quienes usan iPhone. Además de ofrecer una mejor calidad de sonido, la plataforma facilita el traslado de playlists y canciones desde Spotify, lo que ha llamado la atención de quienes buscan cambiar de servicio sin perder sus listas de reproducción favoritas.

CÓMO TRANSFERIR TU MÚSICA DE SPOTIFY A APPLE MUSIC

Uno de los principales temores de quienes piensan cambiar de plataforma es perder su música, pero Apple Music ofrece la opción de migrar playlists directamente desde Spotify. El proceso es sencillo y no requiere aplicaciones externas.

Pasos para transferir tu música:

En el iPhone, abre Configuración.

Desplázate hacia abajo hasta la opción Apps.

Apps. Busca y selecciona la aplicación Música.

Activa la función "Transferir música de otros servicios".

Si no aparece la opción:

Entra a music.apple.com desde el navegador

Inicia sesión

Accede a tu perfil

Selecciona "Transferir música".

Se desplegará un menú con los servicios compatibles. Selecciona Spotify y sigue las instrucciones para vincular la cuenta.

Apple Music buscará coincidencias de canciones, álbumes y listas de reproducción. Revisa los elementos no coincidentes.

Completa la transferencia. Solo se moverán playlists creadas por ti, no las generadas automáticamente por Spotify.

CONSIDERACIONES FINALES

El tiempo que tarde la transferencia dependerá del tamaño de tu biblioteca musical. Es importante tener en cuenta que algunas canciones podrían no estar disponibles en Apple Music, pero la mayoría quedará guardada en la nueva cuenta.

En caso de dudas, siempre es posible consultar la página de soporte oficial de Apple en support.apple.com.