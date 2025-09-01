Mensajes y chat en Spotify: Así puedes usar la nueva función de la plataforma musical

Spotify sigue evolucionando y busca que los usuarios pasen más tiempo dentro de su plataforma. La compañía anunció recientemente la llegada de Mensajes, una función de chat interno que permitirá el contacto directo entre usuarios sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

Con esta nueva herramienta, Spotify da un paso más hacia una experiencia más social, similar a lo que Instagram logró hace más de diez años con sus conocidos DM (mensajes directos).

El objetivo de Mensajes de Spotify es claro: facilitar la interacción entre usuarios mientras comparten canciones, álbumes, listas de reproducción, podcasts y audiolibros.

Hasta ahora, para recomendar contenidos era necesario enviar enlaces a través de WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, TikTok u otras plataformas externas. Con la función de chat, todo será más sencillo y directo.

¿CÓMO INICIAR UN CHAT EN SPOTIFY?

Para enviar un mensaje, basta con abrir la aplicación, seleccionar el ícono de perfil en la parte superior izquierda, dar clic en “nuevo mensaje”, elegir el contacto, escribir y enviar el mensaje.

Solo los usuarios mayores de 16 años podrán usar esta función. Además, los chats están protegidos mediante sistemas de encriptación y ofrecen opciones para bloquear usuarios y denunciar comportamientos acosadores, garantizando la seguridad de la comunidad.

Los contactos que aparecen en la lista de mensajes son aquellos con los que el usuario ya compartió contenido, se unió a Jams, Blends, listas colaborativas o comparte planes familiares o Dúo.

En la primera interacción, el destinatario debe confirmar que acepta la comunicación antes de que se puedan seguir enviando mensajes o emojis. Los chats son accesibles desde el icono personal en la esquina superior izquierda de la app.

Spotify ha informado que la función estará disponible para usuarios gratuitos y premium en mercados selectos.

Aunque un usuario no vea la actualización, otros que sí la tengan podrán enviarle mensajes, asegurando que la interacción no se detenga. Por ahora, los menores de 16 años no tendrán acceso a esta nueva herramienta, por motivos de seguridad.

Con Mensajes, Spotify consolida su apuesta por convertirse en una plataforma más social, donde compartir música y contenido va acompañado de interacción directa, sin depender de apps externas, mejorando la experiencia del usuario y fortaleciendo su ecosistema digital.