Pixar revela "Toy Story 5", "Coco 2" y "Los Increíbles 3" ¿Cuándo se estrenan?

El mundo de la animación está de fiesta, ya que Pixar sorprendió a todos al anunciar de manera oficial sus próximos estrenos durante el evento anual de Disney. Entre ellos destacan las esperadas secuelas de Toy Story, Coco y Los Increíbles, junto con nuevas producciones que prometen marcar tendencia en la pantalla grande.

VIEJAS FRANQUICIAS REGRESAN

TOY STORY 5

La icónica saga de los juguetes volverá a la pantalla grande el 19 de junio de 2026 con Toy Story 5. La cinta será dirigida por Andrew Stanton y tendrá como protagonista a Jessie, quien enfrentará nuevos retos en una trama que explorará el impacto de la tecnología en el mundo de los juguetes.

COCO 2

Después del éxito mundial de Coco en 2017, Pixar confirmó que habrá una secuela. Aunque aún no tiene fecha de estreno, se sabe que la historia volverá a inspirarse en el Día de Muertos y en las tradiciones mexicanas, combinando música y cultura en una trama que buscará conmover tanto como la primera entrega.

LOS INCREÍBLES 3

La familia de superhéroes más querida del cine también tendrá una nueva película. Aunque Los Increíbles 3 aún se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y no tiene fecha confirmada, Pixar aseguró que el regreso de la familia Parr es un hecho. Nuevas aventuras y desafíos esperan a estos personajes que han marcado a generaciones.

HOPPERS

Además de las secuelas, Pixar también apostará por nuevas historias. Una de ellas es Hoppers, programada para estrenarse el 6 de marzo de 2026. La película narrará la vida de una estudiante que queda atrapada en el cuerpo de un castor robótico, explorando temas de ecología y el vínculo entre humanos y animales.

GATTO

Para el 6 de marzo de 2027 está previsto el estreno de GATTO, una producción que seguirá las aventuras de un personaje misterioso que entabla una amistad con Maya, una artista callejera. Una historia que mezclará aventura, misterio y emociones profundas.

PIXAR PREPARA UN FUTURO LLENO DE MAGIA

Con estas nuevas producciones, Pixar reafirma su compromiso de seguir emocionando a niños y adultos con historias que combinan innovación, sentimiento y personajes entrañables. Desde los juguetes que cobran vida, hasta los superhéroes y las tradiciones culturales, los próximos años serán un banquete animado para los fanáticos del estudio.