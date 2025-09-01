  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Pixar revela "Toy Story 5", "Coco 2" y "Los Increíbles 3" ¿Cuándo se estrenan?

Entre ellos destacan las esperadas secuelas, junto con nuevas producciones que prometen marcar tendencia en la pantalla grande

Sep. 01, 2025
Pixar revela "Toy Story 5", "Coco 2" y "Los Increíbles 3"
Pixar revela "Toy Story 5", "Coco 2" y "Los Increíbles 3"

El mundo de la animación está de fiesta, ya que Pixar sorprendió a todos al anunciar de manera oficial sus próximos estrenos durante el evento anual de Disney. Entre ellos destacan las esperadas secuelas de Toy Story, Coco y Los Increíbles, junto con nuevas producciones que prometen marcar tendencia en la pantalla grande.

VIEJAS FRANQUICIAS REGRESAN

TOY STORY 5

La icónica saga de los juguetes volverá a la pantalla grande el 19 de junio de 2026 con Toy Story 5. La cinta será dirigida por Andrew Stanton y tendrá como protagonista a Jessie, quien enfrentará nuevos retos en una trama que explorará el impacto de la tecnología en el mundo de los juguetes.

COCO 2

Después del éxito mundial de Coco en 2017, Pixar confirmó que habrá una secuela. Aunque aún no tiene fecha de estreno, se sabe que la historia volverá a inspirarse en el Día de Muertos y en las tradiciones mexicanas, combinando música y cultura en una trama que buscará conmover tanto como la primera entrega.

LOS INCREÍBLES 3

La familia de superhéroes más querida del cine también tendrá una nueva película. Aunque Los Increíbles 3 aún se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y no tiene fecha confirmada, Pixar aseguró que el regreso de la familia Parr es un hecho. Nuevas aventuras y desafíos esperan a estos personajes que han marcado a generaciones.

HOPPERS

Además de las secuelas, Pixar también apostará por nuevas historias. Una de ellas es Hoppers, programada para estrenarse el 6 de marzo de 2026. La película narrará la vida de una estudiante que queda atrapada en el cuerpo de un castor robótico, explorando temas de ecología y el vínculo entre humanos y animales.

GATTO

Para el 6 de marzo de 2027 está previsto el estreno de GATTO, una producción que seguirá las aventuras de un personaje misterioso que entabla una amistad con Maya, una artista callejera. Una historia que mezclará aventura, misterio y emociones profundas.

PIXAR PREPARA UN FUTURO LLENO DE MAGIA

Con estas nuevas producciones, Pixar reafirma su compromiso de seguir emocionando a niños y adultos con historias que combinan innovación, sentimiento y personajes entrañables. Desde los juguetes que cobran vida, hasta los superhéroes y las tradiciones culturales, los próximos años serán un banquete animado para los fanáticos del estudio.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 1 al 7 de septiembre: un nuevo mes llega repleto de felicidad y buena fortuna
Viral

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 1 al 7 de septiembre: un nuevo mes llega repleto de felicidad y buena fortuna

Septiembre 01, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar este nuevo mes

Santoral de hoy 1 de septiembre: Día de San Josué, hijo de Nun, siervo del Señor
Viral

Santoral de hoy 1 de septiembre: Día de San Josué, hijo de Nun, siervo del Señor

Septiembre 01, 2025

Como todos los días del año, hoy también se conmemora a las mujeres y hombres que destacaron por tener conexiones especiales con las divinidades

Héroe sin capa: hombre rescata a niño autista que se paseaba por la vía de un monorriel
Viral

Héroe sin capa: hombre rescata a niño autista que se paseaba por la vía de un monorriel

Agosto 31, 2025

El incidente se registró en un juego mecánico cuya vía pasa por encima del parque; el menor se veía angustiado y tapaba sus oídos por el ruido