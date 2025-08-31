Héroe sin capa: hombre rescata a niño autista que se paseaba por la vía de un monorriel

Un parque de diversiones de Estados Unidos estuvo a punto de convertirse en el centro de una tragedia, la cual un héroe sin capa fue capaz de evitar, pues un niño autista caminaba por el monorriel de una atracción, con el riesgo de sufrir graves lesiones y hasta la muerte.

Los hechos se registraron en el Herseypark de Pensilvania, donde un pequeño con autismo, el cual fue reportado como desaparecido, fue localizado caminando por la vía del monorriel, las cuales estaban cerradas.

ASÍ FUE EL RESCATE DEL PEQUEÑO

El héroe de esta historia fue identificado como John Sampson, quien al ver al menor que empezaba a alterarse por el ruido en tierra firme, no dudó en subir a una tienda, saltar al monorriel y tomar, con mucho cuidado, al niño entre sus brazos.

El momento fue captado en video y se ve cómo el niño reportado como desaparecido hacía 23 minutos, caminaba mirando hacia abajo por el monorriel, el cual estaba sin funcionar.

Cuando la gente lo vio, de inmediato intentaron hacer que caminara hacia un sitio seguro, pero era tanto el ruido, que el niño empezó a caminar de un lado a otro, tapando sus oídos.

El temor a que el infante se accidentara hizo que el instinto paternal del hombre, del condado de Bucks, subiera a un puesto de comida, de ahí saltó hacia la vía y, con mucha calma, caminó hacia el pequeño y éste hacia él, que estaba asustado, lo tomó en brazos y bajaron a suelo firme.

El júbilo de la multitud estalló cuando vieron que el niño estaba fuera de peligro y pudo evitarse una desgracia.

Cuando se entrevistó a John Sampson, comentó: "Mi instinto paternal me invadió y entonces simplemente traté de entender las cosas y cómo llegar lo más rápido posible".

Dijo que cuando estuvieron a salvo sintió un alivio absoluto, "e incluso yo pude sentirlo en él; el alivio en cuanto lo abracé".

Agregó que los padres del menor se comunicaron con él para a la mañana siguiente para agradecerle por su rápida acción, pero que lo importante es que el pequeño regresó con su familia.

¿QUÉ INFORMÓ EL PARQUE?

Respecto a los hechos y a que el niño hubiese ingresado a un área restringida, Hershey Entertainment and Resorts, empresa responsable del parque, a través de un comunicado informó que alrededor de las 17:00 del sábado el menor había sido reportado como desaparecido, y que investigarán cómo fue que el niño ingresó a esa zona.

Agradeció tanto a los huéspedes, como al personal por su rápida respuesta para evitar una tragedia, y aseguró que están "comprometidos con los más altos niveles de seguridad para los huéspedes en todo Hersheypark".