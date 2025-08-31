Revelan tráiler de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen

Después de meses de espera, los productores del anime Jujutsu Kaisen sorprendieron a los fanáticos este 31 de agosto de 2025, durante un evento especial por el quinto aniversario de la serie, con el lanzamiento del tráiler oficial de la tercera temporada. En él, se presenta el esperado arco The Culling Game, que llegará en enero de 2026.

El adelanto muestra escenas intensas: el enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu, los duelos contra Naoya Zenin y la determinación de Maki dentro del clan Zenin. La acción y el dramatismo prometen superar todo lo visto hasta ahora.

LA HISTORIA CONTINÚA CON NUEVAS Y VIEJAS BATALLAS

La tercera temporada adaptará el arco "The Culling Game" del manga de Gege Akutami, considerado uno de los más emocionantes por su tono estratégico y lleno de giros. Además, se confirmó una película recopilatoria que reunirá el arco del Incidente de Shibuya junto con los dos primeros episodios de esta temporada. Su estreno en Japón será el 7 de noviembre de 2025.

En Norteamérica, la cinta llegará a los cines el 5 de diciembre de 2025 bajo el título Jujutsu Kaisen: Execution, distribuida por GKIDS y Toho Animation.

¿QUÉ SE ESPERA DE ESTA NUEVA TEMPORADA?

Nuevos combates inolvidables: el duelo entre Yuta y Yuji será clave para el desarrollo de la trama y promete convertirse en uno de los momentos más recordados de la saga.

y será clave para el y promete convertirse en uno de los momentos más recordados de la saga. Narrativa expansiva: The Culling Game ampliará las reglas del mundo de los hechiceros, presentando nuevos personajes y desafíos que pondrán a prueba a los protagonistas.

y que pondrán a prueba a los protagonistas. Producción de alto nivel: MAPPA continuará liderando la animación, con Shota Goshozono en la dirección y un equipo creativo que asegura calidad visual y sonora de primer nivel.

A LA ESPERA DEL ESTRENO

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen llegará en enero de 2026 y promete acción, emoción y giros inesperados que mantendrán a los seguidores al filo de su asiento.

El tráiler deja claro que el arco de The Culling Game será una experiencia épica, mientras que la película de noviembre servirá como la antesala perfecta para sumergirse de nuevo en este universo lleno de maldiciones y valentía.