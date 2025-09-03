Adrián Marcelo sorprende en redes al regalar 50 mil pesos a joven para su boda

Una historia inusual se volvió viral en redes sociales después de que Adrián Marcelo, conductor y creador de contenido regiomontano, decidiera apoyar económicamente a un joven que le pidió ayuda para organizar su boda.

El gesto, que muchos pensaron sería ignorado, terminó con una transferencia de 50 mil pesos y un mensaje de felicitación.

LA PETICIÓN Y RESPUESTA DE ADRIÁN MARCELO

El protagonista de esta historia es Armando Ángulo, usuario de la red social X (antes Twitter), quien decidió escribirle directamente a Adrián Marcelo con una propuesta poco común: "Adrián coopera para mi boda con 50 mil y la hacemos".

Aunque parecía un comentario más en la plataforma, el conductor no tardó en responder, generando gran sorpresa entre los usuarios.

Lejos de pasar por alto la publicación, Adrián Marcelo respondió con humor, pero también con seriedad, pidiendo pruebas reales del compromiso: "Mándame un comprobante de que te casas y tu cuenta de banco. No me mientas".

Armando no dudó en enviar las evidencias, compartiendo fotografías del momento de la propuesta de matrimonio y del anillo de compromiso, demostrando que todo iba en serio.

LA TRANSFERENCIA QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Una vez confirmada la veracidad de la petición, Adrián Marcelo publicó en su cuenta el comprobante de la transferencia por 50 mil pesos. Acompañó la acción con un breve pero emotivo mensaje: "Que sean muy felices juntos. ¡Saludos Armando!".

El gesto fue celebrado por miles de usuarios, quienes convirtieron el momento en tendencia. Muchos destacaron la espontaneidad del conductor, mientras que otros aplaudieron la manera en que respondió a una solicitud que, en principio, parecía poco probable de cumplirse.

UNA ACCIÓN QUE DEJÓ HUELLA EN REDES SOCIALES

La historia demuestra cómo un simple comentario en internet puede transformarse en un acto de generosidad inesperado.

Adrián Marcelo no solo cumplió con la petición, sino que también regaló a la pareja un recuerdo inolvidable que ya forma parte de la conversación digital.