¿Es necesario jugar Hollow Knight antes de Silksong? Esto es lo que debes de saber antes de empezar el metroidvania

La espera terminó. Hollow Knight Silksong, la esperada secuela del aclamado metroidvania, ya está aquí y millones de jugadores en todo el mundo se preparan para acompañar a Hornet en su nueva travesía. Sin embargo, una duda muy común se repite entre la comunidad: ¿es indispensable jugar el primer Hollow Knight para disfrutar de esta nueva entrega?
SILKSONG, ¿SECUELA O PRECUELA?
Durante años se ha debatido si Hollow Knight Silksong es realmente una continuación directa o simplemente otra historia dentro del mismo universo. Un detalle importante es que el juego nunca fue llamado "Hollow Knight 2", lo cual genera confusión sobre su lugar en la línea temporal.
En esta ocasión, la aventura nos traslada a Telalejana, un reino completamente nuevo donde no descenderemos a lo más profundo, sino que deberemos ascender hacia lo más alto. Además, el tono visual cambia drásticamente: deja atrás la atmósfera oscura de Hallownest para dar paso a escenarios más vivos y coloridos.
LO QUE DICEN LAS DESCRIPCIONES OFICIALES
En plataformas como PS Store, eShop, Xbox y Steam, la descripción de Silksong lo presenta como "la épica secuela del premiado videojuego de acción y aventura Hollow Knight". Esto da a entender que sí existe una relación con la historia original, aunque no queda del todo claro si ocurre inmediatamente después o en un periodo mucho más distante.
¿DEBO JUGAR HOLLOW KNIGHT ANTES DE SILKSONG?
La respuesta corta es no. No es obligatorio pasar por el primer título para disfrutar de Silksong. La narrativa de la saga es conocida por ser críptica y abierta a interpretaciones, algo similar a lo que ocurre en los juegos de From Software como Dark Souls. Esto significa que el lore, aunque interesante, no es un requisito para sumergirse en la experiencia de juego.
En otras palabras, puedes empezar directamente con Hollow Knight Silksong y disfrutar de su jugabilidad, exploración y combates sin sentirte perdido. Por supuesto, si decides jugar al Hollow Knight original, tendrás un contexto más amplio y apreciarás mejor los detalles del universo, pero no es indispensable.