Sinaloenses agradecen a militares con una sabrosa cena gratis

La confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa (CDS), derivado de la entrega a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zamabada, considerada como una traición por los segundos, desató una ola de violencia que ha sumido al estado en una estela de balas, muerte y sangre.

En respuesta, el Gobierno de la República envió miles de soldados para enfrentar a las bandas criminales y para resguardar a la población, que en medio de las refriegas se han convertido en un muro de contención para los ciudadanos de bien.

"DISCADA Y FRIJOLES GRATIS A MILITARES"

En agradecimiento, los propietarios del "Grinch Grill", un establecimiento de comida, decidió reconocer el esfuerzo de los soldados con una sustanciosa cena totalmente gratis.

Aurelio Moreno y Eduardo Valderrama, apoyados por amigos y trabajadores, sorprendieron a los uniformados con un rótulo en su negocio "Discada y frijoles puercos GRATIS a militares".

La cena fue preparada con mucho cariño para los oficiales, en reconocimiento a quienes arriesgan su vida defendiendo a los culiacanenses.

"Cada comida que entregamos es un mensaje de aprecio de la gente de Culiacán hacia lo militares. No es un simple platillo, es un abrazo en forma de alimento, una manera de decirles que no están solos", dijo Aurelio.

"Grinch Grill" se ubica en la colonia Díaz Ordaz, y aportó un granito de arena para reconocer la valentía y el esfuerzo de quienes no tienen descanso en un municipio convulso, pero también con ciudadanos de bien.

Asimismo, Aurelio Moreno expuso que organizó la cena la cual nació del deseo de reconocer el trabajo del Ejército, pues la empatía también alimenta la esperanza.

No es la primera ocasión que los dueños de "Grinch Grill" tiene un gesto amable con los uniformados, pues desde que inició la violencia en Sinaloa, ofrecieron precios especiales y bebidas de cortesía para los soldados.

"Ellos nos dan las gracias, pero en realidad somos nosotros quienes agradecemos el esfuerzo que hacen todos los días. Esta es nuestra manera de devolverles un poco del cariño y el respeto que la ciudad aún guarda por los militares", señaló.

Destacó además la solidaridad de la clientela, que, a pesar de la situación, continúa consumiendo los productos que ofrecen en sus dos sucursales.

VALIÓ LA PENA EL ESFUERZO

Y aunque podría no significar mucho, la cena tomó por sorpresa a los militares, muchos de los cuales vienen de otras partes de México, quienes aceptaron gustosos la invitación, combinándola con los rondines de seguridad.

"Gracias, está muy sabroso", dijeron esbozando sinceras sonrisas de gratitud; y aunque algunos dudaban en tomar su plato, el gesto se convirtió en un alivio momentáneo a su esfuerzo.