¿Qué santo se celebra hoy martes 2 de septiembre? Lista completa del santoral

El calendario católico conmemora a las figuras venerables de la Iglesia, abarcando tanto a santos como a beatos, asignándoles una fecha específica para su recuerdo.

Dentro de las aproximadamente 10 mil personalidades que la Iglesia Católica honra, cada día se dedica a la memoria de un grupo selecto, siendo el 2 de septiembre la fecha en la que, entre otros, se celebra a Beato Bartolomé Gutiérrez

Bartolomé es un nombre masculino de origen hebreo que significa el 'hijo de Tolomeo'. Actualmente, son en España 14.058 hombres los que van a celebrar su santo gracias a Beato Bartolomé Gutiérrez.

Nacido en la ciudad de México el 4 de septiembre de 1580, es hijo de Alonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Fue bautizado en la parroquia de Sagrario Metropolitano. Con 16 años ingresa en la orden agustina, tras lo que llevó a cabo sus estudios en el convento de Yuriria, Michoacán, y profesó el 1 de junio de 1597. Ahí fue ordenado sacerdote, para después ser trasladado a Puebla, al convento de San Agustín.

El 22 de febrero de 1606 se embarcó en Acapulco y llegó a Filipinas el 1 de mayo siguiente. Allí, los superiores al ver sus cualidades, decidieron nombrarle maestro de novicios, desempeñando este cargo durante un sexenio. Además, tenía una gran facilidad para los idiomas, era un buen latinista y aprendió pronto el japonés a pesar de las dificultades de esta lengua.

En 1612 se embarca a Japón y en 1613 es nombrado prior del convento de Usuki; como dominaba bien el idioma japonés, se entregó de lleno a la evangelización, teniendo pronto a su cargo una gran comunidad de fieles. En 1614 hubo un decreto de expulsión para los religiosos y en noviembre de este año el Beato Bartolomé fue capturado y expulsado del país. Le obligaron a volver a Filipinas y allí fue nuevamente maestro de novicios.

