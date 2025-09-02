Estos son los mejores videojuegos del siglo según los expertos

Todos tenemos algo de gamer en nuestro interior. En algún momento hemos tomado un control para pasar el rato, ya sea solos o en compañía de amigos y familia. Los videojuegos no solo se han convertido en una forma de entretenimiento, también son parte de la cultura moderna, evolucionando con avances tecnológicos que los han llevado a otro nivel.

Desde el inicio del nuevo milenio, varias entregas han dejado huella en la industria y en millones de jugadores alrededor del mundo. Para reconocer a las más destacadas, expertos y críticos especializados elaboraron una lista con los títulos más influyentes, tomando en cuenta factores como innovación, jugabilidad, impacto cultural y su permanencia a lo largo del tiempo.

LOS CINCO VIDEOJUEGOS MÁS DESTACADOS DEL 2000 AL 2025

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017)

Considerado un antes y un después en los juegos de aventura, este título de mundo abierto rompió con las mecánicas lineales tradicionales. La libertad que ofrece para explorar Hyrule y resolver retos de manera creativa lo colocó como un referente para toda una generación. Su éxito fue tal que inspiró directamente a su secuela, Tears of the Kingdom (2023).

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, 2015)

Este RPG narrativo es reconocido como una obra maestra dentro del género. Con un mundo abierto enorme, decisiones morales complejas y una historia basada en los libros de Andrzej Sapkowski, se ganó el corazón de los jugadores y un lugar entre los mejores videojuegos de todos los tiempos.

Grand Theft Auto V (Rockstar Games, 2013)

Más que un videojuego, GTA V se convirtió en un fenómeno cultural. Su mundo abierto, inspirado en Los Ángeles, ofrece una sátira social llena de acción y libertad. La inclusión de tres protagonistas y el lanzamiento de GTA Online marcaron un hito en la industria. Con más de 200 millones de copias vendidas, es uno de los juegos más exitosos de la historia.

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games, 2018)

Un western que va más allá de la acción, ofreciendo una historia conmovedora sobre el ocaso del Viejo Oeste. Con un mundo vivo y lleno de detalles, así como mecánicas de supervivencia realistas, se ganó la admiración de la crítica y los jugadores.

God of War (Santa Monica Studio, 2018)

Esta entrega reinventó la saga, llevando a Kratos a un viaje lleno de acción, emociones y mitología nórdica. Su narrativa centrada en la relación entre padre e hijo, junto con batallas épicas, lo convierten en un título inolvidable que marcó a toda una generación.

UN LEGADO GAMER PARA RECORDAR

Estos títulos no solo destacan por sus ventas o por su popularidad, sino porque cambiaron la forma en que entendemos los videojuegos. Cada uno, a su manera, dejó un legado en la industria y en la memoria de los jugadores, consolidándose como verdaderos pilares del entretenimiento digital en lo que va del siglo.