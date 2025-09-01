Ordenan retiro inmediato de este café instantáneo; cuando sepas por qué, evitarás tomarlo

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ordenó el retiro inmediato de un lote de huevo contaminado con la bacteria salmonela; ahora, si eres amante del café, definitivamente esta noticia te interesa.

Y es que ahora la máxima autoridad sanitaria norteamericana ordenó el retiro inmediato de tres lotes de café instantáneo de la marca Clover Valley de ocho onzas, el cual fue vendido en estanterías de la cadena de supermercados Dollar General.

La razón, señala la FDA, se debe al reporte de la presencia de fragmentos de vidrio en el producto, el cual realizó un cliente a los empleados de esta tienda.

A raíz de ello, el establecimiento retiró voluntariamente el producto y de inmediato lo puso en conocimiento de las autoridades.

LOS RIESGOS PARA EL CONSUMIDOR

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, expuso que las trazas de vidrio podrían provocar heridas al consumidor, que puede ser en la boca, dientes, garganta y hasta perforar los intestinos.

Aunque la alerta no es para menos, debido a las posibles lesiones, hasta la fecha las autoridades no han reportado casos asociados a la ingesta de café con fragmentos de vidrio.

¿DÓNDE SE VENDIÓ EL CAFÉ CON VIDRIO?

Como se indicó, el café instantáneo Clover Valley de ocho onzas fue vendido en tiendas de la cadena Dollar General ubicadas en 48 estados de la Unión Americana, como Alabama, California, Florida, Nueva York y Texas, en las fechas entre el 1 y el 25 de julio de 2025.

Los lotes afectados por con fragmentos de vidrio se pueden identificar con el siguiente número UPC 876941004069, que puede encontrar en el paquete.

Los códigos que la FDA reportó son los siguientes:

L-5163: Consumir de preferencia antes del 13 de diciembre de 2026

Consumir de preferencia antes del 13 de diciembre de 2026 L-5164: Consumir de preferencia antes del 13 de diciembre de 2026

Consumir de preferencia antes del 13 de diciembre de 2026 L-5165: Consumir de preferencia antes del 14 de diciembre de 2026

En caso de que haya comprado café instantáneo de estos lotes, la recomendación es desecharlo de inmediato o contactar a la tienda donde lo compró vía telefónica o por correo electrónico, a fin de que le sea reembolsado el pago, impuestos inculidos.

Por su parte, Dollar General investiga dónde se originó la contaminación y se disculpó con sus clientes.