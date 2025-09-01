Fiestas patrias: Estos son los mejores platillos para celebrar a México

Las fiestas patrias en México, celebradas cada año entre el 15 y 16 de septiembre, no solo se viven con música, bailes y fuegos artificiales, sino también con una gastronomía que es definitivamente un orgullo nacional.

La cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, se convierte en la gran protagonista de estas fechas, llevando a la mesa tradición, historia y sabor.

LOS MEJORES PLATILLOS MEXICANOS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

TAMALES

Clásicos y siempre bien recibidos, los tamales no pueden faltar en una noche mexicana. Ya sean verdes, rojos, de mole o incluso de dulce, se disfrutan mejor acompañados de un atole o champurrado. Cada bocado nos transporta a la esencia de las cocinas tradicionales.

TACOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Desde los icónicos tacos al pastor hasta los de carnitas, cochinita pibil, barbacoa o asada, este platillo es sinónimo de celebración. Una taquiza es la mejor opción para que cada invitado arme su taco ideal.

POZOLE

Este guiso es el rey de las fiestas patrias. En su versión roja, verde o blanca, el pozole combina maíz cacahuazintle con carne y se adorna con lechuga, rábanos, cebolla y orégano. Ideal para compartir en familia o con amigos.

CHILES EN NOGADA

Elegantes y llenos de historia, los chiles en nogada son el platillo más representativo de septiembre. Sus colores evocan la bandera nacional: verde del chile poblano, blanco de la nogada y rojo de la granada.

ANTOJITOS Y QUESADILLAS

Sopes, tlacoyos, pambazos, gorditas y quesadillas rellenas de huitlacoche, flor de calabaza o chicharrón forman parte del banquete mexicano. Perfectos para combinar y disfrutar.

BEBIDAS Y POSTRES TRADICIONALES

Para brindar, no faltan el tequila, el mezcal y las micheladas. Para refrescar, aguas de jamaica, horchata o tamarindo. Y para cerrar con broche de oro: arroz con leche, buñuelos, flan o capirotada.

Más que simples platillos, estas delicias son símbolo de identidad, unión y orgullo nacional. Ya sea en casa o en una verbena popular, la gastronomía mexicana es la mejor manera de gritar ¡Viva México!