Viral

Demon Slayer revela nuevo tráiler de Shinobu vs Douma

El perfil oficial de la serie en X (antes Twitter) compartió un teaser subtitulado en inglés que muestra un fragmento del tan esperado enfrentamiento

Sep. 01, 2025
Shinobu vs Doma
Shinobu vs Doma

El universo de Demon Slayer continúa emocionando a los fans y esta vez lo hace con un adelanto que ha causado gran expectación. El perfil oficial de la serie en X (antes Twitter) compartió un teaser subtitulado en inglés que muestra un fragmento del tan esperado enfrentamiento entre Shinobu y Douma.

SHINOBU BUSCA VENGANZA CONTRA DOMA

En este avance de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, se aprecia cómo el Insecto Hashira se prepara para enfrentar a Douma, el demonio que le arrebató algo muy importante.

Este duelo no solo será uno de los más intensos de la saga, sino también un momento clave en la historia por la carga emocional que representa para Shinobu.

UNA TRILOGÍA PARA CERRAR LA HISTORIA

La película, titulada Demon Slayer: Infinite Castle, será la primera entrega de una trilogía que pondrá punto final a la historia del anime.

Basada en el manga original de Koyoharu Gotouge, esta trilogía promete adaptar con fidelidad los últimos arcos de la obra que conquistó a millones de seguidores en todo el mundo.

LA TRAMA QUE CONQUISTÓ A MILLONES

Demon Slayer sigue el viaje de Tanjiro Kamado, un joven que tras perder a su familia a manos de los onis, emprende una misión para salvar a su hermana Nezuko, convertida en demonio.

A lo largo de la serie, Tanjiro se une a los cazadores de demonios, enfrentándose a poderosos enemigos en un relato que combina acción, drama y emoción.

ESTRENO EN AMÉRICA LATINA

La primera película de esta trilogía, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, llegará a los cines de toda América Latina el próximo 11 de septiembre gracias a la colaboración entre Sony y Crunchyroll. Las siguientes entregas aún no tienen fecha confirmada, pero se espera que mantengan el mismo impacto y éxito que ha caracterizado a la franquicia.

Actualmente, el anime está disponible en Netflix y Crunchyroll, mientras que el manga completo puede encontrarse publicado en Brasil por la editorial Panini.

Brayam Chávez
