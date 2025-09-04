Top 5 de los mejores finales de la historia del gaming que te dejarán sin aliento

Los videojuegos no solo destacan por su jugabilidad o gráficos, también lo hacen por sus historias capaces de emocionar, sorprender y dejar huella en millones de jugadores.

Algunos títulos han logrado construir narrativas tan potentes que sus finales se han convertido en parte de la cultura gamer. Ya sea por un giro inesperado, un sacrificio desgarrador o la satisfacción de ver cerrar un ciclo, estos momentos son recordados como auténticos hitos en la historia del gaming.

A continuación, repasamos cinco de los mejores finales que han marcado a generaciones y que siguen siendo tema de conversación incluso años después de su lanzamiento.

LOS MEJORES FINALES DE LA HISTORIA DEL GAMING

Red Dead Redemption 1 y 2

La saga Red Dead Redemption ha entregado dos de los finales más recordados en la historia de los videojuegos.

En Red Dead Redemption II, Arthur Morgan enfrenta su destino tras ser traicionado por la enfermedad y los conflictos internos de la banda. Si el jugador mantiene un Honor alto, Arthur muere contemplando el amanecer después de salvar a John Marston, cerrando su historia con un acto de redención.

El epílogo conecta directamente con Red Dead Redemption (el original), donde John intenta dejar atrás su pasado, pero finalmente muere en una emboscada defendiendo a su familia. El círculo se cierra cuando su hijo Jack toma el control para vengarlo, consolidando un legado trágico y emotivo que unió a dos generaciones de jugadores.

The Witcher 3: Wild Hunt

Con decenas de desenlaces posibles, The Witcher 3 destaca por cómo nuestras elecciones impactan en el destino de Ciri: puede vivir, convertirse en bruja o ascender al trono del imperio.

La posibilidad de que Geralt y Ciri viajen juntos como Witchers representa el desenlace más satisfactorio y emocional del juego.

Mass Effect 2

El capítulo final, conocido como "Suicide Mission", es un recorrido cargado de tensión en el que cualquier miembro del equipo (o incluso Shepard) puede morir según nuestras decisiones. Su intensidad narrativa y su diseño no lineal lo han convertido en uno de los cierres más recordados de la saga y del gaming en general.

The Last of Us

El final del primer The Last of Us es uno de los más debatidos de la industria. Después de atravesar un mundo devastado y sobrevivir a todo tipo de horrores, Joel rescata a Ellie de los Luciérnagas, quienes buscaban una cura a través de su sacrificio.

El juego cierra con Joel mintiendo a Ellie sobre lo ocurrido, dejando al jugador en un dilema moral que sigue siendo objeto de análisis hasta hoy.

Portal 2

El desenlace protagonizado por Chell es tan ingenioso como inesperado: abrir un portal en la luna y quedar atrapadas por la gravedad del espacio, todo acompañado del característico humor negro de la saga.

La experiencia culmina con la icónica canción de los créditos, convirtiéndose en uno de los finales más originales y recordados en la historia del gaming.