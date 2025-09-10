  • 24° C
Viral

Profeco revela qué marcas de café soluble contienen más cafeína en México

pocas personas saben con exactitud qué tan cargada de cafeína está la taza que preparan a diario.

Sep. 10, 2025
En millones de hogares mexicanos, el café es mucho más que una bebida, ya que es parte esencial de la vida cotidiana; se disfruta por la mañana, después de la comida o en la sobremesa nocturna. Sin embargo, pocas personas saben con exactitud qué tan cargada de cafeína está la taza que preparan a diario.

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a diversas marcas de café soluble presentes en el mercado nacional.

En total, el organismo analizó 19 presentaciones, 12 de café soluble puro y 7 mezcladas con azúcar, con el objetivo de verificar la autenticidad de sus etiquetas, la calidad en el proceso de elaboración y, principalmente, el contenido de cafeína que ofrecen a los consumidores.

¿CUÁLES SON LAS MARCAS DE CAFÉ CON MAYOR CAFEÍNA?

El análisis identificó tres marcas que destacaron por su alto contenido de cafeína:

  • Ke! Precio (Café 100 por ciento puro soluble, México, 200 g): 4.3 por ciento de cafeína.
  • Oro soluble 24 Kilates (Microesferas de café soluble 100% puro, 75 g): 4.2 por ciento de cafeína.
  • Great Value (Café 100 por ciento puro soluble, México, 200 g): 4.0 por ciento de cafeína.

El informe detalló que las pruebas incluyeron la revisión del contenido neto declarado, la detección de almidones añadidos (como maíz o garbanzo) y la medición precisa de cafeína. Esta última característica resulta de gran interés para los consumidores, ya que la sustancia es un estimulante del sistema nervioso central, mejora la concentración y puede favorecer el rendimiento físico y mental.

No obstante, Profeco advirtió que el consumo excesivo de cafeína también tiene consecuencias negativas, como problemas digestivos, aumento de la frecuencia cardiaca e incluso dependencia.

Más allá de los resultados técnicos, el estudio de Profeco resalta la relevancia cultural y económica del café mexicano. El país ocupa el noveno lugar en producción mundial y, desde 1972, la Ley Sobre Elaboración y Venta de Café Tostado regula su comercialización.

Jhoanna Ontiveros Peraza
