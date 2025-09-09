Profeco alerta por secadoras de ropa defectuosas y con riesgo de incendio

En tiempos actuales, contar con un equipo para lavar y secar la ropa no es un lujo, sino una necesidad, máxime cuando el clima frío o lluvioso no permite contar con prendas listas para su uso.

Sin embargo, en México la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conjunto con la empresa Alliance Laundry Systems LLC, emitió una alerta para que varias secadoras sean llevadas a revisión.

MODELOS DE SECADORA A REVISIÓN

Se trata, informaron, de al menos 556 equipos de las siguientes marcas, las cuales presentaron fallas que podrían derivar en un incendio, y son:

Huebsc de doble tambor

Speed Queen, de un tambor y de doble tambor

Unimac, de un tambor y de doble tambor

De acuerdo con la información, los detectado en estos aparatos es que uno o más tornillos de montaje, los cuales se localizan entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida, podrían aflojarse o desprenderse con facilidad mientras la secadora está en funcionamiento, pudiendo provocar una fuga de gas, cables quemados y hasta una combustión.

Los productos cuentan con los siguientes indicativos en el número de modelo:

Dígito 1, letras S, H o U

Dígito 3 al 5, números 030, 035, 045 o 055

Dígito 6, letra N, L, R o D

Dígito 13, número 6.

El llamado a revisión empezó en abril de 2025 y con una vigencia indefinida, por lo que quienes hayan adquirido estos modelos, podrán hacer válida la reparación tan solo enviando un correo electrónico en el que aportarán los datos que se soliciten.

Luego, la emprea Alliance Laundry Systems programará que un técnico visite el domicilio para que repare la secadora.

Por otra parte, y a fin de que nadie se quede sin que su equipo se arreglado, la compañía ha puesto a disposición los siguientes medios de contacto:

inquiries@alliancels.com

https://alliancelaundry.com/

https://speedqueencommercial.com/en-us/

https://huebsch.com/ y https://unimac.com/

Finalmente, Profeco llamó a los consumidores a contactar al: