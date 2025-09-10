Estos son los videojuegos de pelea más esperados de la temporada

El mundo de los videojuegos atraviesa un momento brillante para los fans de los juegos de pelea. Lo que parecía una moda pasajera tras el éxito de Street Fighter II se ha convertido en una tradición que sigue renovándose. Hoy, grandes franquicias como Tekken, Street Fighter y Mortal Kombat conviven con nuevas propuestas que buscan conquistar a millones de jugadores alrededor del mundo.

La competencia es feroz, y cada estudio quiere reclamar su lugar en el olimpo de los Fighting Games. Desde proyectos ambiciosos inspirados en superhéroes hasta el regreso de clásicos como Virtua Fighter, el género se prepara para una nueva edad dorada.

LOS VIDEOJUEGOS DE PELEA MAS ESPERADOS DE LA TEMPORADA

MARVEL TOKKON: FIGHTING SOULS

Disponible en PS5 y PC en 2026, este título de Arc System Works en colaboración con PlayStation Studios reimagina a héroes y villanos como Spider-Man o el Dr. Doom en combates 4 vs. 4. La estética manganime y el rollback netcode prometen un espectáculo visual y competitivo a la altura de los mejores exponentes del género.

MY HERO ACADEMIA: ALL'S JUSTICE

Bandai Namco prepara un título cargado de fanservice en honor al arco final de My Hero Academia. Disponible en PS5, Xbox Series y PC, este juego ofrecerá batallas dinámicas en escenarios destructibles, con el atractivo de los dones de cada personaje. La clase 1A y los villanos más icónicos tendrán su duelo definitivo en este arena fighter.

2XKO

Inspirado en los campeones de League of Legends, este título llevará la experiencia competitiva a un nuevo nivel. Disponible en PS5, Xbox Series y PC, 2XKO se perfila como un juego free-to-play que combina combates en pareja con mecánicas de relevos. Riot busca replicar el éxito de su MOBA en el terreno de los Fighting Games.

INVENCIBLE VS

Programado para 2026, este título llegará a PS5, Xbox Series y PC. Con un sistema de combates 3 vs. 3, sangre a raudales y un modo historia escrito por uno de los guionistas de la serie animada, Invencible Vs promete trasladar toda la crudeza de la obra de Robert Kirkman al control del jugador.

NEW VIRTUA FIGHTER PROJECT

SEGA trabaja en el New Virtua Fighter Project, un renacimiento de la saga pionera en peleas poligonales. Con un combate realista y dinámico, este título aún sin fecha busca enfrentarse de tú a tú con Tekken 8. Los primeros avances muestran a personajes icónicos como Akira Yuki y Wolf Hawkfield, acompañados de nuevas caras.