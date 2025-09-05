  • 24° C
¿Sin planes para el fin de semana? Estos 3 videojuegos son perfectos para un maratón

Desde aventuras narrativas hasta plataformas desafiantes, hay opciones para todos los gustos

Sep. 05, 2025
VIDEOJUEGOS PARA UN MARATÓN DE FIN DE SEMANA
¿Buscas una experiencia inolvidable este fin de semana? Te recomendamos tres videojuegos que destacan por su calidad y capacidad para mantenerte enganchado. Desde aventuras narrativas hasta plataformas desafiantes, hay opciones para todos los gustos.

HOLLOW KNIGHT

Hollow Knight, desarrollado por el equipo independiente Team Cherry, se ha consolidado como una obra maestra del género Metroidvania.

Destaca por su diseño del mundo, estética sobria y melancólica, excelente banda sonora y narrativa ambigua pero emocional. Ha vendido más de 15 millones de copias, lo que refleja su popularidad y calidad.

MAFIA: THE OLD COUNTRY

Este título ofrece una experiencia intensa y enfocada, perfecta para quienes desean sumergirse sin invertir decenas de horas.

 Ambientado en la Sicilia de principios del siglo XX, sigue la historia de Enzo Favara, quien asciende en el crimen organizado. Su duración estimada de 10 a 12 horas lo convierte en una opción ideal para terminarlo en un fin de semana maratónico.

CELESTE

Celeste es un videojuego de plataformas desafiante con una historia íntima y conmovedora. Desarrollado por Maddy Thorson y Noel Berry, ha sido ampliamente elogiado por su jugabilidad precisa, narrativa emocional y banda sonora destacada.

Su combinación de estética pixel-art y diseño exigente la convierte en una excelente elección para quienes buscan un reto corto y significativo.

CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A TU MARATÓN DE JUEGOS

  • Preparación física y mental: asegúrate de tener snacks, agua, descansos breves y buena postura.
  • Alterna juegos si quieres refrescar el ánimo: por ejemplo, combinar la intensidad de Hollow Knight con la narrativa de Mafia o el desafío técnico de Celeste.
  • Ajusta las sesiones a tu estado de ánimo y energía. Estos juegos ofrecen distintos ritmos para cada momento del día.
  • Disfruta tu maratón, conecta con los mundos virtuales y vive experiencias únicas sin salir de casa.
Brayam Chávez
