Vecinos de Dzemul, Yucatán, amarran a trabajador de la CFE tras 12 horas sin luz

En un hecho inusual, vecinos del municipio de Dzemul, Yucatán retuvieron y amarraron a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un poste de luz en protesta por un apagón que se prolongó por casi 12 horas.

Según reportes locales, la interrupción del servicio afectó a diversas zonas del municipio desde la madrugada. Vecinos intentaron comunicarse con la paraestatal sin éxito hasta la mañana de este jueves, cuando finalmente una cuadrilla acudió al sitio.

Sin embargo, al ser informados de que la reparación tardaría más tiempo debido a la complejidad del problema, los habitantes, visiblemente molestos, decidieron retener a uno de los empleados de la CFE como medida de presión para exigir una solución inmediata.

CONDICIONAN SU LIBERACIÓN

"En Dzemul siempre padecemos de fallas eléctricas. La CFE solo hace remedios baratos. El servicio lo cobran caro y nunca resuelven bien", expresó uno de los vecinos afectados.

Elementos de la Policía Municipal llegaron para intentar mediar en el conflicto, pero los pobladores advirtieron que no liberarían al trabajador hasta que se restableciera la energía eléctrica.

El empleado de la CFE, visiblemente afectado, pidió ser liberado. "No es nuestra culpa los apagones... solo somos trabajadores", dijo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre sanciones o medidas adicionales tras este incidente.