VIDEO | Tiktoker pide a ChatGPT que elija la mejor comida: la de Perú o la de México, y esto respondió

Desde hace tiempo, en las redes hay un debate entre internautas, y cada uno tiene su preferida, pero una designación internacional hace la diferencia

Sep. 04, 2025
México es un país con una gigantesca gastronomía, pero desde hace un tiempo, en redes sociales se ha desatado un "conflicto" para determinar cuál es la mejor comida: la nacional o la peruana.

Es conflicto ha escalado a nivel que tiene involucrados a todo el mundo; sin embargo, las opiniones se han bifurcado, pues para unos la gastronomía de Perú es más sabrosa, otros alegan que la mexicana es más deliciosa y con más variedad.

PERUANO PREGUNTA A CHATGPT Y LA RESPUESTA NO LO SORPRENDIÓ

Como se recordará, México tiene una distinción que Perú ni por asomo: es considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, algo que pocos países logran.

Sin embargo, con el objetivo de poner fin a esta disyuntiva, el usuario de la cuenta de TikTok, @luchocuchara, le preguntó a la Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT con qué comida se quedaría, y la respuesta lo molestó.

Y es que la IA le contestó que, definitivamente, se quedaba con la comida mexicana, y que "Me encanta".

Cuando le preguntó por qué, esta contestó: "Me encanta la variedad de sabores, la riqueza de la comida mexicana"; luego se enfrascó en otra discusión, como si tratara de "distraer" a la IA, para cuestionar de nuevo si comida peruana o mexicana, y ChatGPT dijo que la mexicana.

Le dejamos el video, que a la fecha cuenta con cerca de 818 mil visualizaciones, casi 69 mil reacciones, y aproximadamente 5 mil 600 comentarios; sin embargo, a fin de que lo analice usted:

Edel Osuna
Edel Osuna
