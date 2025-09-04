VIDEO | Tiktoker pide a ChatGPT que elija la mejor comida: la de Perú o la de México, y esto respondió

México es un país con una gigantesca gastronomía, pero desde hace un tiempo, en redes sociales se ha desatado un "conflicto" para determinar cuál es la mejor comida: la nacional o la peruana.

Es conflicto ha escalado a nivel que tiene involucrados a todo el mundo; sin embargo, las opiniones se han bifurcado, pues para unos la gastronomía de Perú es más sabrosa, otros alegan que la mexicana es más deliciosa y con más variedad.

PERUANO PREGUNTA A CHATGPT Y LA RESPUESTA NO LO SORPRENDIÓ

Como se recordará, México tiene una distinción que Perú ni por asomo: es considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, algo que pocos países logran.

Sin embargo, con el objetivo de poner fin a esta disyuntiva, el usuario de la cuenta de TikTok, @luchocuchara, le preguntó a la Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT con qué comida se quedaría, y la respuesta lo molestó.

Y es que la IA le contestó que, definitivamente, se quedaba con la comida mexicana, y que "Me encanta".

Cuando le preguntó por qué, esta contestó: "Me encanta la variedad de sabores, la riqueza de la comida mexicana"; luego se enfrascó en otra discusión, como si tratara de "distraer" a la IA, para cuestionar de nuevo si comida peruana o mexicana, y ChatGPT dijo que la mexicana.

Le dejamos el video, que a la fecha cuenta con cerca de 818 mil visualizaciones, casi 69 mil reacciones, y aproximadamente 5 mil 600 comentarios; sin embargo, a fin de que lo analice usted: